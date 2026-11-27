Kombin dhe shtetin shqiptar e ndërtuan shqiptarë myslimanë dhe të krishterë, hoxhallarë dhe priftërinj. Dhe pa më të voglin dyshim hisja e kontributit të myslimanëve në këtë ndërtim është më e madhe se e të tjerëve. Pa kontributin e tyre nuk do të kishim as shtete dhe as komb shqiptar, siç i kemi sot.
Shteti shqiptar u ngjiz në xhaminë Bajraklie të Prizrenit më 1878, ku u themelua Lidhja e Prizrenit dhe lindi me ngritjen e flamurit në Vlorë më 1912, në sarajet e një myslimani dhe një ish-zyrtari osmanlli, siç qe Ismail Bej Vlora.
Kush ofendon sot myslimanët shqiptarë dhe hoxhallarët, si mbetje osmane dhe antishqiptare, jo vetëm që është një trushpëlarë, viktimë e injorancës dhe deformimit të historisë, por edhe një ngatërrestar, që minon themelet e kombformimit të shqiptarëve.
Hoxhë Justinian Topulli