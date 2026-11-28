Pakistani dhe Turqia kanë përsëritur zotimin për të mbështetur Arabinë Saudite në mbrojtjen e sigurisë dhe sovranitetit të saj, ndërsa zyrtarë të lartë qeveritarë dhe ushtarakë të tre vendeve dënuan sulmet e vazhdueshme të Houthive të Jemenit ndaj mbretërisë.
Deklarata u bë pas një takimi të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes (SPDC) të vendeve të paktit të mbrojtjes së Mekës, të mbajtur të premten në Islamabad.
Arabia Saudite, Pakistani dhe Turqia nënshkruan më 7 gusht Marrëveshjen e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, sipas së cilës një sulm i armatosur ndaj njërit prej vendeve anëtare konsiderohet sulm ndaj të trejave.
Zëvendëskryeministri dhe ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, tha se takimi rishikoi situatën e sigurisë në rajon dhe konfirmoi vendosmërinë e tre vendeve për të punuar së bashku për paqen, sigurinë dhe stabilitetin rajonal.
Ai dënoi “sulmet e vazhdueshme dhe të urryera” të Houthive, të cilat, sipas tij, kanë shënjestruar civilë dhe infrastrukturë civile në Arabinë Saudite.
Tre vendet riafirmuan vendosmërinë e përbashkët për të intensifikuar përpjekjet për të mbështetur Arabinë Saudite në mbrojtjen e sigurisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, në përputhje me marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët.
Sulmet e Houthive vazhdojnë
Takimi u zhvillua ndërsa Arabia Saudite vazhdon të përballet me sulme të Houthive të mbështetur nga Irani, të cilët kanë shënjestruar vazhdimisht qytete saudite, objekte të naftës dhe transportin detar.
Sipas autoriteteve saudite, të paktën 26 persona janë vrarë në sulme të dyshuara me dronë dhe raketa nga Houthit që nga 23 shtatori. Nga këta, 23 u vranë në sulme ndaj aeroporteve.
Në një takim urgjent të aleancës në Riad më 5 tetor, vendet anëtare ranë dakord të sigurojnë forca dhe kapacitete ushtarake dhe të garantojnë dislokimin e shpejtë të tyre në Arabinë Saudite.
Pakistani më herët kishte premtuar se do të mbronte territorin saudit, duke përjashtuar ndërkohë mundësinë e sulmeve ndaj Houthive brenda Jemenit.
Edhe ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, tha javën e kaluar se politika aktuale e Ankarasë synon mbrojtjen e Arabisë Saudite.
“Ende nuk është marrë asnjë vendim për dislokimin e trupave brenda Jemenit. Megjithatë, po ofrohet mbështetja e nevojshme për mbrojtjen e Arabisë Saudite”, tha Fidan.
Në takimin e së premtes u diskutua gjithashtu zbatimi i vendimeve të mëparshme të aleancës, si dhe forcimi i bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, zhvillimin e përbashkët teknologjik, trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve.
Fidan tha se integrimi i kapaciteteve ushtarake dhe të industrisë së mbrojtjes është në qendër të strategjisë së paktit.
Sipas tij, qëllimi kryesor i aleancës është që vendet anëtare të bashkojnë kapacitetet e tyre për të krijuar më shumë fuqi dhe për të kontribuar në paqen dhe stabilitetin rajonal.
Fidan bëri të ditur gjithashtu se në takim u diskutuan negociatat në vazhdim mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ndërsa u morën në parim disa vendime lidhur me mënyrën se si vende të tjera mund t’i bashkohen aleancës.
Egjipti, Bangladeshi dhe Siria kanë shprehur interes për anëtarësim në paktin e mbrojtjes së Mekës. /mesazhi