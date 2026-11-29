Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka ritheksuar përkushtimin për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, pa dallime dhe në çdo kohë.
Në një njoftim, KFOR-i ka theksuar se prioritet i tij mbetet transparenca, qëndrueshmëria dhe gatishmëria, duke kontribuar në krijimin e një të ardhmeje paqësore për gjeneratat e ardhshme.
KFOR-i ka bërë të ditur se misioni i tij është të ndihmojë në krijimin dhe ruajtjen e kushteve për një paqe të qëndrueshme, në përputhje me mandatin afatgjatë të Kombeve të Bashkuara.