Qendra kombëtare për menaxhim kufitar ka bërë të ditur, se të gjitha rrugët në vendin tonë janë të kalueshme përkundër reshjeve të borës.
Në një njoftim thuhet se të gjitha rrugët që shpien drejt pikave të kalimeve kufitare janë të kalueshme.
Po ashtu, në asnjërën nga këto rrugë nuk ka prani të mjegullës apo rrëshqitje dheu, teksa të mbuluara me borë, por pa ngrica, janë rrugët që çojnë drejt pikave të kalimeve kufitare Gjakovë – Q.Prushit, Pejë – Kullë, Prishtinë – Mutivodë dhe Stançiq – Gjilan.