Real Madridi pësoi një humbje të papritur dhe të dhimbshme në shtëpi, 1-2 nga Alavés, në xhiron e 14-të të La Ligas. Mbrëmja u mbyll me dëbimin e Jude Bellinghamit, që u ndëshkua me të kuq pas kartonit të dytë të verdhë në minutën e 89-të.
Skuadra e José Mourinhos e filloi ndeshjen me kontroll të plotë të topit dhe të lojës, por nuk arriti të krijonte raste të qarta para portës. Alavés, megjithëse nën presion, e ndëshkoi në minutën e 22-të: Dean Huijsen u përpoq t’ia kthente topin portierit Thibaut Courtois, por kalimi doli i gabuar.
Toni Martínez e zuri në pritje, e kaloi Courtois dhe e dërgoi topin në rrjetë, pavarësisht rikthimit të Ibrahima Konatés. Faqja zyrtare e Alavés fillimisht ia atribuoi golin Marianos, por shumica e burimeve e njohin si gol të Martínezit.
Në minutën 45+1, kartoni iu tregua edhe Mourinhos në anë të fushës, ndërsa skuadrat shkuan në pushim me 0-1.
Mourinho bëri ndryshime që në fillim të pjesës së dytë, por Real Madridi nuk arriti ta ndryshonte rrjedhën. Në minutën e 61-të, Alavés goditi sërish: Ángel Pérez shënoi golin e dytë, pas asistimit të Mariano Díazit, ish-lojtar i Real Madridit.
Madridi u rikthye në lojë në minutën e 69-të. Bellingham gjeti Mbappén në zonën e ndëshkimit dhe francezi, me majën e këpucës, e uli diferencën në 1-2.
Ndeshja u nxeh në minutën e 74-të, kur një përplasje mes lojtarëve solli karton për Konatén dhe Bellinghamin nga Real Madridi, si dhe për portierin e Alavés, Antonio Sivera. Kartoni i Bellinghamit ishte për sjellje jo sportive. Konaté do të mungojë në ndeshjen e radhës për shkak të akumulimit të kartonëve.
Në minutën e 89-të, kur Madridi kërkonte me çdo kusht barazimin, Bellingham mori kartonin e dytë të verdhë dhe u dëbua. Sipas transmetimit të COPE, arbitri Soto Grado vendosi që nuk kishte penallti, dhe e ndëshkoi anglezin për protestë.
Humbja i dha fund një serie prej 10 fitoresh radhazi për Real Madridin në të gjitha garat. Alavés largohet nga kryeqyteti me një nga fitoret më të rëndësishme të sezonit.