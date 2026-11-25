Barcelona ka regjistruar fitore 4:1 në Baku të mërkurën mbrëma ndaj skuadrës së Azerbajxhanit, Sabah.
Ndonëse në mungesë të Lamine Yamalit të lënduar dhe Raphinhas që u la në bankën rezervë e që luajti prej minutës së 76-të, sulmi i Barcelonës nuk zhgënjeu në xhiron e pestë të fazës së ligës në Champions.
Anthony Gordon shënoi dy herë, ndërsa Karin Adeyemi dhe Gabriel Jesus i realizuan golat tjerë.
Joy-Lance Mickels e shënoi golin e vetëm për vendësit.
Barcelona me fitore tani i ka 12 pikë. Sabahu mbetet me tri pikë pas pesë ndeshjeve.