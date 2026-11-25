Gara më prestigjioze evropiane e futbollit në nivel të klubeve, Liga e Kampionëve, vazhdon sonte me nëntë ndeshje, ku vëmendja kryesore do të jetë te përballjet e skuadrave të mëdha evropiane. Barcelona, Liverpooli, Bayerni, Interi, Paris Saint-Germaini dhe Manchester Unitedi zbresin në fushë në kërkim të pikëve të rëndësishme në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve.
Gara më prestigjioze evropiane për klube vazhdon me një mbrëmje të ngarkuar, ku në program janë dy orare të ndeshjeve: tri takime në orën 18:45 dhe gjashtë të tjera në orën 21:00.
Në orën 18:45, Barcelona luan në udhëtim ndaj Sabahut, ndërsa Slavia Praga përballet me Villarrealin.
Përballjet më të forta të mbrëmjes zhvillohen nga ora 21:00. Liverpooli udhëton te Club Brugge, Bayerni përballet me Lille, Interi pret Stuttgartin, ndërsa Paris Saint-Germaini është nikoqir i Romës.
Një tjetër duel interesant është ai ndërmjet Sportingut dhe Manchester Unitedit, ku skuadra angleze synon të marrë rezultat pozitiv në një udhëtim të vështirë në Portugali. Në të njëjtin orar, Atletico Madridi luan kundër Vikingut, ndërsa Shakhtari përballet me Fenerbahçen.
Këto ndeshje i takojnë xhiros së pestë të fazës së ligës, e cila po hyn në një fazë të rëndësishme të garës për tetë vendet e para që sigurojnë kualifikimin direkt në fazën e 1/8 së finales.