Real Madrid ka regjistruar një fitore spektakolare dhe tejet bindëse 5-1 ndaj PSV-së në kuadër të xhiros së pestë në fazën e ligës të UEFA Champions League, në një ndeshje me dy fytyra ku “Mbretërit” shënuan plot pesë gola në pjesën e dytë.
Pjesa e parë i takoi mysafirëve nga Holanda, të cilët kaluan në epërsi në minutën e 32-të përmes Ivan Perisic, i cili u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë për 0-1.
Megjithatë, pushimi mes pjesëve solli kthesën totale. Tri zëvendësimet e menjëhershme në minutën e 46-të (ku u inkuadruan Bellingham, Konate dhe Huijsen në vend të Tchouameni, Rudiger dhe Eder Militao) e shndërruan Real Madridin në një makineri të pandalshme golash:
50′ (1-1): Federico Valverde hapi serinë e golave duke barazuar shifrat pas asistimit të Arda Guler.
60′ (2-1): Jude Bellingham realizoi një super gol pas pasimit të Kylian Mbappe për të kompletuar përmbysjen.
(3-1): Kylian Mbappe gjeti rrugën e rrjetës pas asistimit të dytë në ndeshje nga Arda Guler.
84′ (4-1): Mbappe kompletoi dopietën e tij personale, këtë herë i shërbyer nga zëvendësuesi Brahim Diaz (i futur në lojë në minutën e 80-të).
87′ (5-1): Vinicius Junior vulosi “poker-plusin” e madrilenëve pas asistimit të Jude Bellingham.