Disa pije që konsumohen shpesh, veçanërisht pijet e gazuara me sheqer dhe pijet energjike, mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut kur konsumohen rregullisht.
Pijet e gazuara me sheqer përmbajnë shpesh sasi të mëdha sheqeri të shtuar.
Konsumimi i shpeshtë i tyre lidhet me rritjen e triglicerideve në gjak dhe ndryshime të tjera metabolike që mund të ndikojnë në shëndetin kardiovaskular.
Edhe pijet energjike kërkojnë kujdes, pasi përmbajnë kafeinë, sheqer dhe stimulues të tjerë.
Ato mund të rrisin përkohësisht presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës, duke krijuar ngarkesë shtesë për sistemin kardiovaskular.
Si alternativa më të mira mund të zgjidhen uji, çajrat bimorë pa sheqer dhe pijet me pak sheqer të shtuar.
Për energji, rëndësi kanë gjithashtu gjumi i mjaftueshëm, hidratimi dhe një ushqyerje e ekuilibruar.
Konsumimi i rastësishëm i këtyre pijeve nuk nënkupton domosdoshmërisht probleme shëndetësore, por konsumimi i shpeshtë dhe afatgjatë mund të rrisë faktorët e rrezikut për shëndetin e zemrës.