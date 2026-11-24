Galatasaray ka shënuar fitore të madhe të martën mbrëma në Ligën e Kampionëve.
Gjiganti turk e mposhti me rezultat 1:0 skuadrën angleze, Aston Villa.
Golin e fitores e shënoi Deniz Gul në minutën e 77-të.
Ishte fitorja e tretë rresht e Galatasarayt në Champions.
Ndeshja Galatasaray – Aston Villa i takoi xhiros së pestë të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.
Galatasaray e Aston Villa kanë nga nëntë pikë.
Ndërkohë, Bodo/Glimt me rezultatin 1:0 mposhti LASK, falë golit të fitores nga Andreas Helmersen në minutën e 92-të.