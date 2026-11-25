Kapiteni i Kombëtares së Kosovës, Vedat Muriqi pritet t’i prij sulmit të Fenerbahçes në ndeshjen e Championsit kundër Shakhtarit.
Mediumet turke kanë shkruar se trajneri Emre Belozoglu ka përcaktuar formacionin për këtë përballje, ndërsa në sulm ka projektuar Muriqin si titullar.
Ndeshja Shakhtar – Fenerbahçe, luhet sonte nga ora 21:00 në Londër dhe i takon xhiros së pestë të fazës së ligës.
Të dy skuadrat synojnë fitoren e dytë në Champions, me Fenerbahçen që i ka 5 pikë të tubuara, një më shumë se Shakhtari.
Muriqi në fazën e ligës të kësaj gare ka vetëm një gol për të shënuar deri më tani, atë në fitoren e madhe të Fenerbahçes ndaj Liverpoolit xhiron e shkuar.
Në 19 ndeshje të luajtura deri më tani në të gjitha garat, Muriqi ka shënuar 9 gola dhe ka bërë 2 asistime.