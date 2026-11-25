Të dashur fëmijë!
Namazi është një nga adhurimet më të rëndësishme në Islam. Allahu i Madhëruar na ka urdhëruar që t’i falim pesë namazet gjatë ditës dhe natës, secilin në kohën e caktuar për të.
Çdo namaz ka kohën e vet, e cila fillon dhe përfundon në një moment të përcaktuar. Prandaj, myslimani duhet të kujdeset që ta falë namazin brenda kohës së tij dhe të mos e vonojë pa arsye.
Pesë namazet dhe kohët e tyre janë:
1 – Namazi i Sabahut: Koha e tij fillon me agimin e vërtetë, kur drita e mëngjesit përhapet në horizont, dhe përfundon me lindjen e diellit.
2 – Namazi i drekës: Koha e tij fillon pasi dielli kalon pikën më të lartë në qiell dhe vazhdon deri në hyrjen e kohës së ikindisë.
3 – Namazi i ikindisë: Koha e tij fillon kur mbaron koha e drekës dhe vazhdon deri në perëndimin e diellit.
4 – Namazi i akshamit: Koha e tij fillon me perëndimin e diellit dhe vazhdon deri në zhdukjen e muzgut të kuq.
5 – Namazi i jacisë: Koha e tij fillon pas zhdukjes së muzgut të kuq dhe vazhdon deri në agimin e vërtetë.
Çfarë duhet të mbajmë mend?
Çdo namaz ka kohën e vet të caktuar.
Nuk duhet ta falim namazin para se të hyjë koha e tij.
Duhet të përpiqemi ta falim namazin në fillim të kohës.
Duhet të mësojmë të dallojmë kohët e namazeve dhe të kujdesemi që të mos na kalojnë.
Oraret e namazeve ndryshojnë gjatë vitit, prandaj duhet të ndjekim kalendarin e namazeve për vendin ku jetojmë.
Mbaje mend: Kur vjen koha e namazit, është koha të lëmë mënjanë lojërat dhe angazhimet tona dhe t’i përgjigjemi thirrjes së Allahut. Namazi na mëson të jemi të rregullt, të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm në jetën tonë.
By: ardhmëriaonline.com