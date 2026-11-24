A e dini se një insekt i vogël, që mund të ulet mbi një lule dhe mezi ta vëmë re, kryen një nga punët më të mrekullueshme në natyrë? Ai prodhon mjaltin, ndihmon lulet të japin fruta dhe jeton në një shoqëri ku secila bletë ka detyrën e vet.
Ky insekt është bleta.
Bletët janë ndër krijesat më interesante që Allahu ka krijuar. Ato na mësojnë shumë për punën, bashkëpunimin, rregullin dhe mirësinë. Le të zbulojmë së bashku botën e tyre të jashtëzakonshme!
1 – Si jetojnë bletët?
Bletët jetojnë së bashku në një vendbanim që quhet koshere. Aty mund të jetojnë mijëra bletë, të cilat punojnë çdo ditë për të siguruar ushqimin dhe për të mbajtur koloninë të shëndetshme.
Por si duket jeta e tyre?
Bletët nuk e kalojnë ditën duke pushuar. Ato dalin nga kosherja, fluturojnë nga një lule në tjetrën, mbledhin nektar dhe polen, kthehen në kosheren e tyre dhe vazhdojnë punën.
Nektari është një lëng i ëmbël që gjendet brenda luleve. Bletët e mbledhin atë për të prodhuar mjaltin.
Poleni është një pluhur i imët që lulet e prodhojnë. Ai është i rëndësishëm për ushqimin e bletëve, sidomos për zhvillimin e bletëve të reja.
Bletët e ruajnë mjaltin në qelizat e hojeve të dyllit, ku ai shërben si ushqim, veçanërisht kur lulet janë të pakta.
Po si duket shtëpia e tyre?
Shtëpia e bletëve përbëhet nga hoje dylli me shumë qeliza në formë gjashtëkëndore. Në këto qeliza ato vendosin mjaltin, polenin dhe zhvillojnë bletët e reja.
A nuk është e mahnitshme që këto insekte kaq të vogla ndërtojnë një shtëpi me një rregullsi të tillë?
2 – Organizimi dhe puna në grup
Një nga gjërat më të habitshme te bletët është mënyra se si organizohen. Në një koloni, secila bletë ka rolin e saj. Ato nuk punojnë të gjitha njësoj, por secila kontribuon në jetën e përbashkët.
Në një koloni bletësh gjenden tri lloje bletësh:
Bleta mbretëreshë
Ajo është zakonisht e vetmja femër që bën vezë në një koloni të shëndetshme. Detyra e saj kryesore është të sigurojë vazhdimësinë e kolonisë duke lindur bletë të reja. Ajo nuk e drejton koloninë si një mbretëreshë njerëzore, por prania e saj është shumë e rëndësishme.
Bletët punëtore
Ato janë femra dhe përbëjnë shumicën dërrmuese të kolonisë. Janë bletët që bëjnë pothuajse të gjitha punët:
Mbledhin nektar dhe polen.
Prodhojnë mjaltin dhe dyllin.
Ndërtojnë dhe pastrojnë hojet.
Ushqejnë larvat dhe kujdesen për bletën mbretëreshë.
Ruajnë hyrjen e kosheres nga rreziqet.
Bletët meshkuj
Detyra e tyre kryesore është çiftëzimi me një mbretëreshë të re. Ata nuk mbledhin nektar dhe polen si bletët punëtore.
Si bashkëpunojnë bletët?
Mendoni sikur në një shkollë të gjithë nxënësit të kishin të njëjtën detyrë. Disa do të pastronin klasën, disa do të përgatisnin mësimet, disa do të kujdeseshin për librat dhe të tjerë do të ndihmonin shokët.
Kështu funksionon edhe shoqëria e bletëve: secila ka rolin e vet dhe të gjitha kontribuojnë në të mirën e përbashkët.
Madje, kur një bletë zbulon një vend ku ka shumë lule, ajo mund t’u tregojë bletëve të tjera se ku ndodhet ushqimi, duke kryer një lëvizje të veçantë që njihet si vallëzimi i bletëve.
Përmes kësaj lëvizjeje, bleta përcjell informacion për drejtimin dhe largësinë e burimit të ushqimit. Pra, edhe bletët komunikojnë me njëra-tjetrën!
Mësimi për ne: Bashkëpunimi, përgjegjësia dhe ndihma ndaj njëri-tjetrit janë çelësa të rëndësishëm për një jetë të mirë në familje, shkollë dhe shoqëri.
3 – Bleta në Kuran
A e dini se bletës i është kushtuar një sure e veçantë në Kuranin fisnik?
Ajo quhet Sureja En-Nahl, që do të thotë Sureja e Bletëve. Ajo është sureja e 16-të e Kuranit.
Në këtë sure, Allahu i Madhëruar na tregon për bletën dhe mënyrën se si ajo jeton, ndërton vendbanimin e saj dhe prodhon mjaltin.
Allahu i Madhëruar thotë: “Zoti yt e frymëzoi bletën: Ndërto shtëpi nëpër male, nëpër drunj dhe nëpër ndërtesa që ngrenë njerëzit! Pastaj ushqehu me çdo lloj fruti dhe ndiq rrugët e Zotit tënd, të lehtësuara për ty. Nga barku i tyre del një pije me ngjyra të ndryshme, në të cilën ka shërim për njerëzit. Vërtet, në këtë ka shenja për ata që mendojnë.”
Çfarë mund të mësojmë nga këto ajete?
Bleta e ndërton vetë vendbanimin e saj.
Allahu na tregon se bleta ndërton vendbanime në male, në drurë dhe në vendet që ndërtojnë njerëzit. Kjo na bën të mendojmë për aftësinë e jashtëzakonshme që Allahu i ka dhënë kësaj krijese të vogël.
Bleta ushqehet me atë që gjendet në natyrë.
Ajo shkon nga një lule në tjetrën dhe mbledh nektarin. Në këtë mënyrë siguron lëndën e parë për prodhimin e mjaltit.
Nga bleta del një pije e veçantë: mjalti.
Allahu na tregon se nga barku i bletës del një pije me ngjyra të ndryshme. Kjo është një prej mirësive të Tij për njerëzit.
Mjalti është mirësi dhe shërim.
Në ajetin 69, Allahu përmend se në mjaltë ka shërim për njerëzit. Mjalti është përdorur prej kohësh si ushqim dhe ka veti të dobishme për shëndetin. Kjo nuk do të thotë se ai zëvendëson çdo ilaç apo trajtim mjekësor.
Natyra na fton të mendojmë.
Në fund të ajetit, Allahu na tërheq vëmendjen te shenjat që gjenden në këtë krijesë. Një bletë e vogël, puna e saj dhe mjalti që prodhon janë arsye për të menduar rreth madhështisë së krijimit të Allahut.
Një pyetje për të gjithë ne: Nëse Allahu i ka dhënë një insekti kaq të vogël aftësi të tilla, a nuk duhet të ndalemi edhe ne për të menduar rreth mirësive të Tij?
4 – Si prodhohet mjalti?
Mjalti nuk krijohet vetvetiu dhe as nuk gjendet i gatshëm në lule. Ai prodhohet falë një procesi shumë interesant, ku bletët punojnë së bashku.
Le t’i ndjekim hapat:
Hapi i parë: Mbledhja e nektarit
Bleta fluturon drejt luleve dhe mbledh nektarin me anë të gjuhës së saj të specializuar. Ajo e ruan atë në një pjesë të veçantë të trupit, të quajtur stomaku i mjaltit.
Hapi i dytë: Kthimi në koshere
Pasi mbledh nektarin, bleta kthehet në koshere dhe ua kalon atë bletëve të tjera punëtore.
Hapi i tretë: Përpunimi i nektarit
Bletët e përpunojnë nektarin me ndihmën e enzimave të tyre. Gjatë këtij procesi ndryshon përbërja e tij dhe fillon shndërrimi në mjaltë.
Hapi i katërt: Ruajtja në hoje
Bletët e vendosin lëngun në qelizat e hojeve. Ato gjithashtu rrahin krahët për të qarkulluar ajrin dhe për të ndihmuar në largimin e ujit të tepërt.
Hapi i pestë: Mjalti është gati!
Kur mjalti arrin përqendrimin e duhur, bletët e mbyllin qelizën me një shtresë të hollë dylli. Kështu ai ruhet për t’u përdorur si ushqim.
A nuk është e mrekullueshme? Nga një pikë e vogël nektari, pas shumë pune dhe bashkëpunimi, krijohet një ushqim i çmuar!
5 – Bleta: një ndihmëse e rëndësishme për natyrën
A mendoni se bleta na ndihmon vetëm duke prodhuar mjaltë?
Jo! Ajo kryen edhe një punë tjetër jashtëzakonisht të rëndësishme: ndihmon bimët të japin fruta dhe fara.
Kjo ndodh përmes një procesi që quhet pjalmim.
Kur bleta ulet mbi një lule për të mbledhur nektar, poleni ngjitet në trupin e saj. Kur ajo fluturon drejt një luleje tjetër, një pjesë e polenit kalon te lulja e re. Kjo ndihmon procesin e shumimit të shumë bimëve.
Falë pjalmimit, shumë bimë mund të prodhojnë fruta dhe fara.
Mendoni pak për ushqimet që gjenden në tryezën tonë: mollët, bajamet, qershitë, kungujt dhe shumë fruta e perime të tjera. Pjalmuesit, ndër të cilët bletët kanë një rol të rëndësishëm, ndihmojnë në prodhimin e tyre.
6 – Si mund t’i mbrojmë bletët?
Të mos i vrasim bletët pa arsye.
Të mbjellim lule në kopshte dhe oborre.
Të mos i dëmtojmë kosheret.
Të kujdesemi për pastërtinë e mjedisit.
Të mos përdorim pa kujdes lëndë kimike që mund t’i dëmtojnë.
Bleta është e vogël, por ndihma e saj për natyrën është shumë e madhe!
7 – A i dini sekretet e vogla të bletëve?
Ja disa fakte interesante që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë!
Bleta ka pesë sy! Dy sy të mëdhenj anash kokës dhe tre sy të vegjël në pjesën e sipërme të kokës.
Bleta ka gjashtë këmbë dhe katër krahë. Krahët e saj punojnë shumë shpejt gjatë fluturimit.
Bletët komunikojnë përmes vallëzimit. Ato mund t’u tregojnë shoqeve të tyre se ku gjenden lulet me nektar.
Bletët e dallojnë dritën ultravjollcë. Kjo i ndihmon të gjejnë shenja në lule që syri i njeriut nuk mund t’i shohë.
Jo të gjitha bletët jetojnë në koshere. Ka edhe lloje bletësh që jetojnë të vetmuara, pa krijuar koloni të mëdha.
Bleta mbretëreshë mund të bëjë mijëra vezë në ditë, kur kolonia është në periudhën e zhvillimit të saj më të madh.
8 – Çfarë na mëson bleta?
Bleta nuk është vetëm një insekt që prodhon mjaltë. Ajo është edhe një shembull interesant nga i cili mund të nxjerrim disa mësime për jetën tonë.
Puna: Asgjë e mirë nuk arrihet pa përpjekje. Bletët punojnë çdo ditë për të siguruar ushqimin dhe për të mbajtur kosheren.
Bashkëpunimi: Kur secili kryen detyrën e vet dhe ndihmon të tjerët, arrihen rezultate të mira.
Rregulli: Çdo bletë ka një rol të caktuar dhe kjo ndihmon që jeta në koshere të funksionojë.
Dobishmëria: Bleta nuk i sjell dobi vetëm vetes, por edhe natyrës dhe njerëzve.
Mirënjohja: Mjalti dhe gjithçka tjetër që na ofron natyra janë mirësi për të cilat duhet ta falënderojmë Allahun.
By: ardhmëriaonline.com