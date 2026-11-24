Nga ana tjetër, viktimat e horrorit izraelit nuk shkojnë kurrë në vetëvrasje
Të paktën 23 ushtarë dhe oficerë izraelitë në detyrë aktive kanë kryer vetëvrasje që nga fillimi i vitit 2026, numri më i lartë vjetor i regjistruar nga ushtria izraelite në 16 vitet e fundit, raportoi gazeta izraelite Haaretz, siç raportohet nga Agjencia Anadolu.
Sipas gazetës, ata që morën jetën e tyre përfshijnë 17 ushtarë që shërbyen në forcat e rregullta ose rezervë gjatë luftës në Gaza, të cilët kryen vetëvrasje këtë vit pasi lanë shërbimin aktiv ushtarak. Këto të dhëna përfshijnë gjithashtu pesë oficerë policie që kryen vetëvrasje në vitin 2026.
Kjo statistikë e zymtë tregon një rritje të vazhdueshme dhe dramatike të vetëvrasjeve në të gjithë aparatin izraelit të sigurisë që nga shpërthimi i luftës gjenocidale në Gaza në tetor 2023.
Gjatë dekadës që çoi në luftë, ushtria izraelite regjistroi mesatarisht 12 vetëvrasje në vit, sipas Haaretz.
Të dhënat e ushtrisë tregojnë se midis 7 tetorit dhe fundit të vitit 2023, shtatë ushtarë në detyrë aktive kryen vetëvrasje, pas së cilës numri u rrit në 21 në vitin 2024 dhe 22 në vitin 2025.
Të dhënat e ushtrisë japin vetëm një pamje të pjesshme sepse nuk përfshijnë ushtarët që kryejnë vetëvrasje pas përfundimit të shërbimit ushtarak aktiv, tha gazeta.
Vitin e kaluar, ushtria izraelite tha se kishte regjistruar 15 raste të tilla që nga viti 2023.
“Numri prej 15 rastesh mund të ketë qenë një nënvlerësim. Megjithatë, edhe nëse kemi humbur disa raste në vitet e kaluara, është e pamundur të mohohet se ka një rritje”, tha për Haaretz një oficer nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore e ushtrisë izraelite.
Yossi Levi-Belz, kreu i Qendrës për Studimin e Vetëvrasjes dhe Dhimbjes Psikologjike në Universitetin e Haifës, paralajmëroi se ushtarët, veçanërisht rezervistët që shërbyen në vitin 2026 dhe më tej, përfaqësojnë një grup rreziku.
“Vitet e ardhshme do të jenë vendimtare, ndoshta edhe dramatike, kur bëhet fjalë për shkallën e vetëvrasjeve,” tha ai.
Sipas ushtrisë, nga 17 ish-ushtarët që vdiqën nga vetëvrasja këtë vit, ushtria vlerësoi se dhjetë raste kishin shumë të ngjarë të lidheshin me shërbimin ushtarak, ndërsa një rast është ende nën hetim.
Raporti thotë se shumica e ushtarëve në detyrë aktive që vdiqën nga vetëvrasja këtë vit nuk kishin kërkuar më parë ndihmë nga profesionistë të shëndetit mendor.
Nga ana tjetër, paçka vuajtjeve të tmerrshme prej gjenocidit izraelit, askush në Gaza nuk vret veten. Dhe kjo diferencë është shumë domethënëse. /tesheshi.com/