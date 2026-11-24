Shpallje e qeverisë dhe votëbesim në Knesset përpara 6 dhjetorit
Negociatat për formimin e qeverisë së re në Izrael po hyjnë në një fazë vendimtare, ndërsa ish-shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Gadi Eisenkot, po shqyrton një manovër të papritur parlamentare për të marrë pushtetin përpara afatit zyrtar.
Në prapaskenë, Benjamin Netanyahu përpiqet të ruajë kontrollin mbi partinë e tij dhe të pengojë krijimin e një shumice kundër tij.
Formimi i qeverisë po shndërrohet në një lojë të ndërlikuar politike, ku asnjëra palë nuk i ka votat e nevojshme.
Sipas analistit politik të televizionit izraelit Channel 12, Amit Segal, marrëveshja mund të arrihet vetëm në çastin e fundit, kur të gjithë lojtarët të kenë shteruar mundësitë e tyre.
Eisenkot, të cilit i është besuar detyra për formimin e qeverisë, ka aktualisht mbështetjen e një blloku prej 48 deputetësh dhe po shqyrton mundësinë e krijimit të një qeverie të pakicës, me mbështetjen e 19 deputetëve arabë.
Nga ana tjetër, Netanyahu këmbëngul në idenë e një qeverie të unitetit kombëtar, pa dhënë shenja tërheqjeje.
Por aleatët e mundshëm të Eisenkotit janë të ndarë. Naftali Bennett kërkon një qeveri uniteti me Likudin, por pa Netanyahu në krye, ndërsa kundërshton varësinë nga partitë arabe. Avigdor Lieberman, përfaqësues i së djathtës laike, po përpiqet të përfshijë partitë ultraortodokse dhe kërcënon të votojë kundër një qeverie të pakicës.
Ndërkohë, Yair Golan është i gatshëm të mbështesë Eisenkotin, ndërsa partitë fetare po zhvillojnë negociata të ndara. Judaizmi i Bashkuar i Torës është më i hapur ndaj tij, kurse Shas vazhdon të rezistojë.
Sipas televizionit Kan, Eisenkot po përgatit një lëvizje të befasishme parlamentare, të shpallë krijimin e qeverisë dhe ta çojë menjëherë për votëbesim në Knesset, ndoshta përpara afatit të 6 dhjetorit.
Kjo do t’u linte kundërshtarëve pak kohë për të organizuar kundërpërgjigjen. Në këtë manovër mund ta ndihmojë edhe kryetari i ri i parlamentit, Matan Kahana, aleat i tij politik.
Bennett dhe Lieberman, megjithatë, nuk duket se do të bien lehtë në këtë lojë. Bennett paralajmëron se një qeveri e mbështetur nga partitë arabe mund të shkaktojë protesta edhe më të mëdha se ato të vitit 2023 kundër reformës në drejtësi.
Ai propozon një qeveri uniteti të drejtuar fillimisht nga Eisenkot, pa mbështetjen e arabëve dhe ultraortodoksëve. Yair Lapid, nga ana tjetër, e paralajmëron se Netanyahu nuk është partner i besueshëm.
Ndërkohë, Netanyahu po përpiqet të identifikojë deputetë të mundshëm që mund të largohen nga Likudi. Sipas televizionit i24News, ai dyshon te katër emra: David Bitan, David Amsalem, Nir Barkat dhe Haim Katz. Edhe në kampin kundërshtar po vëzhgohen lëvizjet e deputetëve.
Një tjetër çështje që mund ta komplikojë situatën është shërbimi ushtarak. Netanyahu, me mbështetjen e Shas dhe Judaizmit të Bashkuar të Torës, kërkon të kalojë një projektligj që pezullon deri në formimin e qeverisë së re arrestimin e personave që nuk paraqiten për shërbimin ushtarak.
Në praktikë, masa synon kryesisht studentët e shkollave fetare ultraortodokse. Eisenkot gjendet përballë një dileme: vota pro mund të zemërojë aleatët laikë, ndërsa vota kundër mund t’i largojë partitë fetare që po përpiqet të afrojë.
Paralelisht, kampi i ndryshimit po përdor shumicën parlamentare për të krijuar pesë komisione të posaçme dhe për të zhbërë disa nga reformat e Netanyahut, që lidhen me emërimin e gjyqtarëve, kompetencat e prokurorisë së përgjithshme dhe median.
Në parlament pritet të shqyrtohen gjithashtu propozimet për krijimin e një komisioni shtetëror hetimor për sulmin e 7 tetorit dhe kufizimin e mandateve të kryeministrit.
Por një tjetër çështje po ndikon drejtpërdrejt në negociatat politike, dhuna e ekstremistëve hebrenj kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor.
Pas djegies së banesave dhe automjeteve palestineze, Eisenkot e cilësoi atë si “terrorizëm hebre”, duke kërkuar arrestime, përfshirë ato administrative, dhe ndërhyrjen e Shërbimit të Sigurisë së Brendshme, Shin Bet.
Deklarata shkaktoi reagimin e ministrit ekstremist Itamar Ben Gvir, i cili e akuzoi Eisenkotin se po paguan një “paradhënie” ndaj deputetit arab Ahmad Tibi, në këmbim të mbështetjes për një qeveri me partitë arabe.
Por Bennett, pavarësisht mbështetjes së tij historike për vendbanimet izraelite, e cilësoi dhunën si një nga rreziqet më serioze për të ardhmen e pranisë izraelite në Bregun Perëndimor, duke akuzuar qeverinë në largim se ka mbyllur sytë për interesa elektorale.
Edhe presidenti Isaac Herzog dënoi sulmet, duke i cilësuar ato “të neveritshme”. Ai deklaroi se dhuna nuk është vetëm një sulm ndaj viktimave, por edhe ndaj moralit, historisë dhe vetë identitetit të popullit hebre. /tesheshi.com/