Kohërat e trazuara që po trokasin për kontinentin si nga jashtë ashtu dhe nga brenda
E djathta ekstreme evropiane dëshiron ta riformësojë Brukselin në zgjedhjet e Parlamentit Evropian të vitit 2029, nëse fiton pushtetin në kryeqytetet kombëtare vitin e ardhshëm, tha për Politico kreu i grupit Patriotët për Evropën.
“Gjëja më e rëndësishme për grupin ‘Patriotët’ tani është të ndihmojnë partitë tona në vendet e tyre të fitojnë zgjedhjet dhe të marrin pushtetin, sepse atëherë ata mund të sjellin ndryshime në nivelin e Këshillit Evropian”, tha eurodeputetja hungareze Kinga Gál në intervistën e saj të parë që kur u bë bashkëkryetare e grupit të ekstremit të djathtë muajin e kaluar.
Vitin tjetër, zgjedhjet do të mbahen në Francë, Itali dhe Poloni, të cilat mund të ndryshojnë në mënyrë dramatike peizazhin politik në BE. Përpara kësaj, më 29 nëntor të këtij viti, votuesit në Spanjë shkojnë në kutitë e votimit.
“Patriotët”
Pas kësaj, tha Gál, “duhet të shohim” se si t’i forcojmë lidhjet midis të gjitha forcave të krahut të djathtë në Parlament – “Patriotët” (të cilëve u përket partia e Tubimit Kombëtar të Marine Le Pen), “Konservatorët dhe Reformistët Evropianë” (të cilëve u përket partia Vëllezërit e Italisë e Giorgia Melonit) dhe “Evropa e Kombeve Sovrane” (të cilave u përket partia Alternativa për Gjermaninë).
“Ideali do të ishte të rriteshim në një grupim të madh”, tha Gál për Politico për tre fraksionet në anën e djathtë të sallës parlamentare, por shtoi se “bashkëpunimi mund të marrë forma të ndryshme”. Megjithatë, ata duhet të shkojnë “hap pas hapi”, theksoi ajo, duke shtuar se “Patriotët” duhet së pari të shohin nëse “forcohen” në zgjedhjet kombëtare.
E ulur në zyrën e saj në cep të Parlamentit Europian në Bruksel, Gál – një anëtare e partisë Fidesz të Viktor Orbán – tha se Partia Popullore Europiane (PPE) e qendrës së djathtë, grupi më i madh në Parlament, duhet të marrë në konsideratë një rritje të ndjeshme të mbështetjes për të djathtën ekstreme: “Muri mbrojtës që dikur ekzistonte në Bruksel për të parandaluar ndikimin e së djathtës ekstreme është thyer tashmë, pasi PPE ka miratuar ligje kyçe me mbështetjen e votave të së djathtës ekstreme. Qendra e djathtë deri më tani ka shmangur bashkëpunimin e strukturuar në Bruksel dhe ka penguar partitë e ekstremit të djathtë të fitojnë pushtet, megjithëse në disa kryeqytete partitë nacionaliste kanë arritur marrëveshje koalicioni me të djathtën ekstreme.”
Kordoni sanitar
Gál tha se pret që PPE ta heqë plotësisht “kordonin sanitar” në vitet e ardhshme dhe se Patriotët tani janë shumë të mëdhenj për t’u injoruar: “Nuk mund t’i trajtoni miliona votues si votues të klasit të dytë.”
Eurodeputetja hungareze shprehu optimizëm se partia Vox (e cila është pjesë e grupit Patriotët) do të hyjë në qeveri në Spanjë pas zgjedhjeve më 29 nëntor. Partia Popullore e qendrës së djathtë, një anëtare e PPE-së, është në rrugën e duhur për të fituar zgjedhjet, por mund të ketë nevojë për mbështetjen e Vox për të formuar një qeveri. Gál shtoi se shpreson që Le Pen të bëhet presidente e Francës në maj të vitit të ardhshëm, dhe që “Partia e Djathtë Polake” – e cila u përpoq të bashkohej me Patriotët, por mbeti anëtare e grupit ECR – të kthehet në pushtet në vjeshtën e vitit 2027.
Gál ka qenë bashkëkryetar i grupit Patriotët që nga 20 tetori, së bashku me Jordan Bardella-b, udhëheqësin e Tubimit Kombëtar Francez, pasi shërbeu si nënkryetar i parë që nga viti 2024. Ndërsa Bardella tërheq pjesën më të madhe të vëmendjes, Gál bën pjesën më të madhe të punës operacionale në Bruksel. Delegacionet kombëtare brenda Patriotëve ende drejtohen kryesisht nga interesat e brendshme, por Gál thotë se grupi ofron një platformë për harmonizimin e mesazheve dhe më saktë formulimin e një oferte politike për votuesit.
Strategjia për vitet e ardhshme përfshin përqendrimin në prioritetet kryesore që u pëlqejnë votuesve, duke përfshirë masa më vendimtare mbi migracionin dhe kufijtë, forcimin e ekonomisë dhe uljen e kostove të energjisë. Gál theksoi se qëllimi më i gjerë është të kufizohet fuqia e Komisionit Evropian dhe t’u kthehen kompetencat shteteve anëtare. /tesheshi