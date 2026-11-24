Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC) ka paralajmëruar për rreziqe të mëdha shëndetësore në Gaza me afrimin e dimrit, për shkak të kufizimeve në hyrjen e materialeve të nevojshme për strehim.
Në një deklaratë, organizata humanitare tha se banorët e Gazës kanë shumë pak mundësi për t’u mbrojtur nga moti i ftohtë dhe reshjet. Shumica e tyre vazhdojnë të jetojnë në tenda që ofrojnë pak mbrojtje nga kushtet e vështira atmosferike, ndërsa të tjerë janë strehuar në ndërtesa të dëmtuara që rrezikojnë të shemben.
ICRC tha se nevojiten zgjidhje më të qëndrueshme për strehim. Organizata theksoi se ekipet e saj po ndihmojnë banorët të përgatiten për dimrin, por materialet në dispozicion në Gaza nuk janë të mjaftueshme për të përballuar përmasat e nevojave.
Sipas Kryqit të Kuq, kufizimet për importimin e materialeve të nevojshme për ndërtimin e banesave dhe riparimin e infrastrukturës po pengojnë përpjekjet humanitare.
Organizata paralajmëroi se banorët e Gazës kanë nevojë jo vetëm për zgjidhje të përkohshme, por për strehim të qëndrueshëm dhe kushte që u mundësojnë të kalojnë dimrin në mënyrë të sigurt dhe me dinjitet. /mesazhi