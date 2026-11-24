Reshjet e borës godasin pjesë të zemrës së kontinentit: shpallet rrezik i lartë për orteqe
Stuhia e parë e dendur e borës ka shkaktuar kaos trafiku në pjesë të vendeve alpine – janë regjistruar aksidente të shumta, dhe autoritetet gjithashtu paralajmërojnë për rrezikun e orteqeve.
Sipas raporteve të policisë, rreth 12 aksidente trafiku ndodhën në anën jugore të Qafës Bernina Zvicerane, në kantonin Graubünden, të dielën. Makinat rrëshqitën ose u zhvendosën, kështu që disa automjete të dëmtuara u desh të largoheshin nga shërbimet e tërheqjes. Nuk pati të lënduar, dhe u raportuan vetëm dëme materiale, por rruga mbi qafë u mbyll për dy orë, ndërsa tre patrulla policie dhe shërbime rrugore ndërhynë që nga orët e para të mëngjesit.
Pas rënies së trafikut të së dielës, situata në Alpet Zvicerane u përkeqësua më tej të hënën, kur ra sasi të mëdha bore të re. Instituti WSL (SLF) për Kërkime mbi Borën dhe Ortekët në Davos njoftoi se në disa rajone është shpallur rrezik i lartë për orteqe, niveli katër, nga një rrezik i mundshëm pesë, nga një rrezik i mundshëm.
Situata në zonat e larta malore është përkeqësuar ndjeshëm, veçanërisht në perëndim të vendit dhe në kantonin e Valais.
Reshjet e dendura të shiut u shoqëruan me erëra të forta deri në të forta nga perëndimi dhe jugperëndimi, të cilat krijuan rrëke të paqëndrueshme në përrenj dhe në shpate të pjerrëta. Vija e borës ishte kryesisht midis 1,500 dhe 2,000 metrave. Autoritetet paralajmërojnë se për shkak të disa orteqeve të vogla të regjistruara tashmë, lëvizja jashtë shtigjeve të siguruara është jashtëzakonisht e rrezikshme.
https://x.com/uwz_at/status/2124553567604539400/video/1
Kushtet e dimrit kanë prekur edhe vendet fqinje. Të premten, bora mbuloi majën Brocken në vargmalin Harz, si dhe Alpet bavareze, dhe 70 centimetra borë u mat në majën më të lartë të Gjermanisë, Zugspitze. Meteorologët gjermanë po njoftojnë depërtimin e ajrit të ftohtë polar në fillim të javës, i cili mund të sjellë borë në ultësirat në lindje të vendit të hënën, dhe më pas në Bavari, Saksoni dhe Turingi, me rrezikun e akullit.
Borë e re u parashikua për zonat e Arlbergut dhe Tirolit të Veriut të hënën në mbrëmje, dhe GeoSphere Austria parashikon që reshjet e borës do të prekin edhe zonat e ulëta të enjten. Shërbimet e monitorimit të orteqeve paralajmërojnë se ekziston gjithashtu një rrezik i lartë i shtresave të reja të borës në pjesë të Bavarisë dhe Tirolit, prandaj atletëve u këshillohet të planifikojnë turnetë e tyre me kujdes dhe të mbajnë pajisje të plota shpëtimi. /tesheshi.com/