Dijetari që shihni në foto quhet Abdurrahman Al-Kawakibi (1855–1902).
Para më shumë se një shekulli ai tha hapur:
Problemi është: AUTOKRACIA.
Diktatura politike.
Sistemi ku sundimtari mban pushtetin me dhunë.
▪️ Në lidhje me këtë problematikë edhe sekularistët edhe islamistët kanë ra në grackë.
Laiket u mashtruan nga romantizmi nacionalist.
E nënvlerësuan rrezikun e diktaturës dhe përfunduan duke legjitimuar regjime shtypëse në emër të “kombit”.
Islamistët e përqafuan tiraninë me vullnet.
Sepse disa ideologji fetare janë formësuar brenda një kulture autoritare.
Predikimi i tyre mban të njëjtat simptoma që ka tirania:
– bindje pa pyetje,
– hierarki të padiskutueshme,
– besim se e vërteta duhet imponuar, jo fituar.
Hoxhë Halil Avdulli