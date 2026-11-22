Allahu i ka dërguar tokës mesazhe të shumta, për të rregulluar jetën njerëzore mbi të, për ta organizuar dhe për ta ngritur atë.
Profetët dhe të dërguarit janë modeli më i lartë dhe më të avancuar njerëzor në këtë botë.
Që nga krijimi i njeriut, Allahu e ka rrethuar atë me udhëzimet e tij hyjnore për të mirën, në fenë dhe jetën e tij, dhe e ka lidhur atë me vetë Allahun e Lartësuar, për të ngritur mendjen, intelektin, ndjenjat dhe sjelljen e tij, dhe që të arrijë lumturinë në këtë botë, dhe pastaj shpëtimin dhe lumturinë e përjetshme në jetën tjetër.
Ai ka mbjellë në shpirtin e tij një grup vlerash të larta, si sinqeriteti, besnikëria, drejtësia, ndershmëria, jo agresioni, respektimi i pasurive të të tjerëve, dashuria për të mirën e njerëzve… etj.
Ai i ka sqaruar asaj gjithçka që është e lejuar dhe e ndaluar në ushqim, pije, veshje dhe në marrëdhëniet ndërnjerëzore.
Udhëzimet hyjnore filluan në një formë të përgjithshme, dhe më pas Allahu i ka detajuar ato gradualisht, duke i zgjeruar ato me çdo mesazh të ri, në përputhje me fazën e qytetërimit njerëzor, dhe sheriati u plotësua me ardhjen e mesazhit të fundit hyjnor për të gjithë botën, të dërguar nga Profeti ynë Muhamed (a.s) Ky mesazh meriton të quhet Islami, pasi erdhi i plotë, dhe nuk u ndikua nga dora e njeriut.
Të gjitha mesazhet e qiellit, që nga origjina e shpalljes, mbajnë një fe të vetme hyjnore, dhe jo fe të shumta. Ky është Islami. Në: besimin, adhurimin dhe vlerat etike.
Sa i përket ligjeve, ato kanë disa ndryshime të vogla mes tyre, pasi çdo mesazh i ri bartte një legjislacion më të gjerë se i mëparshmi: “Për secilin prej jush kemi caktuar një ligj dhe një udhëzim.”
Ademi (a.s) ishte profeti i parë, të cilin Zoti e mësoi gjithçka që i nevojitej në jetën e tij të thjeshtë.
Për së pari, Ai e bëri të njohur Atë vetë si Krijuesin dhe Menaxherin e vetëm të këtij universi, e detyroi atë të adhuronte dhe e paralajmëroi nga Iblisi, simbol i të keqes dhe mashtrimit, dhe e ngriti atë në të gjitha fushat e jetës.
Më pas, vijuan të shfaqeshin profetë dhe të dërguar pas tij…
Për çdo herë, një profet i dërguar për të shpallur fenë dhe besimin te populli i tij, dhe sa herë që njeriu ndyente atë mesazh, duke e shtuar ose reduktuar, Zoti dërgonte një tjetër profet për të korrigjuar atë që njeriu kishte shtrembëruar në fenë e tij. Kështu, u shfaqën shumë profetë dhe mesazhe, por feja ishte e njëjtë, Islami, siç na tha Zoti në Kuranin e Tij të Shenjtë: “Feja tek Zoti është Islami.”
Kështu, deri në shfaqjen e Muhamedit (a.s), Profeti i fundit dhe mesazhi i tij për të gjithë njerëzimin, që ishte më i plotë dhe më i gjerë, arriti të shfaqej te pasuesit e tij, i shkruar përpara tyre nga vetë Profeti, pa mundësinë për të ndryshuar asgjë në të.
Dhe Zoti e ka mbrojtur atë me fjalën e Tij: “Ne e kemi shpallur dhuratën (Kuranin) dhe ne do ta ruajmë atë.”
Nëse nuk do të ishin mesazhet e qiellit që kontribuan shumë në pastrimin e njeriut dhe ngritjen e mendjes, ndjenjave dhe sjelljes së tij, jeta njerëzore do të ishte një xhungël plot me shtazë të egra njerëzore. Madje, ajo do të ishte pothuajse e pamundur në Tokë, dhe nuk do të kishte shanse të vazhdonte për shumë kohë, por do të shuhej pas një periudhe, dhe çdo njeri do të ishte në konkurrencë me tjetrin për të kryer krime çdo ditë, në përpjekje për të mposhtur të tjerët, dhe të ngrinin një luftë të egër, sikur të ishin kafshë të egra, pasi natyra e njeriut është të bëjë keq. Por mesazhet e qiellit e pastruan, paralajmëruan dhe udhëzuan.
Të gjitha ligjet që rregullojnë të mirën, dhe të gjitha vlerat etike të larta në këtë botë, si në të kaluarën ashtu edhe në të tashmen, janë burimi i tyre mesazhet e qiellit, pëlqen apo jo shkencëtarëve dhe atyre pa fe.
Prapë, profetët dhe të dërguarit ishin shumë më parë se filozofët dhe reformatorët, dhe mësuesit e etikës dhe vlerave të larta.
Njeriu i parë dhe profeti i parë është Ademi (a.s) që erdhi në Tokë me një grup vlerash etike.
Kush mund të jetë para Ademit (a.s)?!
Askush…
Zoti nderoi njeriun me këto mesazhe, që e lidhën atë me Krijuesin e Madh, që të mund të marrë lartësinë dhe ngritjen nga Ai. Kështu, kush e kupton vlerën e fesë dhe rolin e saj të madh në ngritjen e jetës së individit, komunitetit, kombit dhe njerëzimit, është me fat.
Për ata që kuptuan, mësuan, ngritën dhe u angazhuan për t’u përpjekur me devotshmëri dhe ruajtje, gëzimi është i madh!
Po për ata që luftojnë fenë dhe besimin, me shpifjet e tyre, duke pretenduar përparim, qytetërim dhe modernizim, janë të humbur.
Mos e besoni – o vëllezër – se ka një jetë më të lartë, më të këndshme dhe më të kënaqshme se jeta e një besimtari të mençur dhe të përkushtuar në besimin e tij.
Në këtë garë le të konkurrojnë ata që duan të garojnë!
By: ardhmëriaonline.com