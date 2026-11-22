Rënia e vorbullës polare dhe El Nino mund të shkaktojë një rritje të re të çmimeve të gazit
Shpërbërja jashtëzakonisht e hershme e vorbullës polare stratosferike dhe fenomeni i fortë El Nino po krijojnë një precedent të rrallë meteorologjik që mund të sjellë një periudhë më të gjatë të të ftohtit në pjesë të Evropës. Analistët e energjisë paralajmërojnë se një skenar i tillë kërcënon zbrazjen e përshpejtuar të rezervave tashmë të ulëta të gazit në depo dhe një rritje të re të fortë të çmimeve të energjisë, të cilat tashmë kanë arritur nivelet më të larta që nga kriza e vitit 2022.
Kombinimi i këtyre fenomeneve mund të çojë në një periudhë më të gjatë të ftohti dhe një zbrazje më të shpejtë të impianteve evropiane të magazinimit të gazit, të cilat ishin në nivelet e tyre më të ulëta në më shumë se një dekadë në fillim të dimrit.
“Gjeopolitika dhe moti janë dy nxitës kryesorë të paqëndrueshmërisë në tregjet e energjisë, dhe tani ato duket se po ndodhin njëkohësisht, gjë që përbën rrezikun më të madh për tregjet”, tha për CNBC Florence Schmit, stratege e lartë e energjisë në Rabobank.
Ajo paralajmëroi se një dimër më i ftohtë se sa pritej mund ta bëjë shumë më të vështirë për Evropën të menaxhojë furnizimet me energji, duke vënë në dukje se gazi është tërhequr nga magazinimi me një ritëm jashtëzakonisht intensiv në dy javët e fundit.
David Lewis, një analist në Wood Mackenzie, tha se nuk ka precedent historik për ndodhjen e njëkohshme të një shpërbërjeje të hershme të vorbullës polare dhe një El Nino jashtëzakonisht të fortë gjatë të njëjtit dimër.
Sipas tij, një rënie e mëtejshme e temperaturave ose erëra më të dobëta mund ta rëndojnë më tej furnizimin evropian dhe të çojnë në një rritje të çmimeve të gazit.
Çmimet e gazit në Evropë janë rritur në javët e fundit në nivelin më të lartë që nga kriza energjetike e vitit 2022, dhe çmimi i kontratës së ardhshme holandeze TTF për dorëzim në dhjetor ishte rreth 87.28 euro për megavat orë të premten. /tesheshi