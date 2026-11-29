Të reshura bore kishte në gjithë Kosovën, por rrugët janë të kalueshme.
Disa nga rrugët që shpien drejt pikave të kalimit kufitar në Kosovë janë të mbuluara me borë, por aktualisht të gjitha janë të kalueshme.
Sipas të dhënave të publikuara nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, borë është evidentuar në magjistralen Gjakovë – Qafë e Prushit, Pejë – Kullë, Prishtinë – Mutivodë dhe Stançiq – Gjilan.
Në të gjitha këto segmente rrugore, kalueshmëria është vlerësuar si e mundshme.
Megjithatë, edhe kësaj here u është sugjeruar shoferëve të kenë kujdes të shtuar pas të reshurave të reja të borës.