​10 përfitimet e mëdha të lëngut të panxharit

Panxhari është një perime zhardhokore, me rrënjë të ëmbël që shumica e njerëzve ose e duan ose e urrejnë. Nuk është asgjë e re në treg, por në dekadën e fundit është kthyer në një superushqim.

Hulumtimet tregojnë se lëngu i panxharit mund të jetë i dobishëm për shëndetin, dhe ja se si.

1. Mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut

Një studim i vitit 2022 raportoi se nitrati nga lëngu i panxharit uli presionin e gjakut tek të rriturit me hipertension.

Nitratet janë përbërës në lëngun e panxharit që shndërrohen në oksid nitrik në gjak dhe ndihmojnë në zgjerimin dhe relaksimin e enëve të gjakut.

2. Mund të përmirësojë qëndrueshmërinë gjatë stërvitjes

Konsumimi i lëngut të panxharit mund të rrisë nivelet e nitratit plazmatik dhe të përmirësojë performancën fizike.

Hulumtimet e vitit 2017 treguan se konsumimi afatgjatë i lëngut të panxharit (më shumë se pesë deri në gjashtë ditë) ka përfitimet e mëposhtme:

– përmirësimi i aftësive fizike

– reduktimi i rraskapitjes

– përmirësimi i sistemit kardio-respirator

Megjithatë, shkencëtarët vunë në dukje gjithashtu se kombinimi i lëngut të panxharit me kafeinë mund të zvogëlojë efektet pozitive të perimeve, megjithëse nevojiten më shumë kërkime.

3. Mund të ndihmojë në ruajtjen e peshës

Lëngu i pastër i panxharit ka pak kalori dhe praktikisht pa yndyrë. Kjo është arsyeja pse është një opsion i shkëlqyeshëm për një smuthi në mëngjes nëse po përpiqeni të humbni peshë.

Megjithatë, mbani në mend se panxhari është i pasur me sheqerna natyrale.

4. Mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të kancerit

Panxhari e merr ngjyrën e tij të pasur nga betalain, një antioksidues i tretshëm në ujë. Ai gjithashtu përmban flavonoide të tjera dhe komponime polifenolike që mund të kenë veti antioksiduese dhe antiinflamatore.

Betalains dhe antioksidues të tjerë ndihmojnë në gjetjen dhe shkatërrimin e radikaleve të lira, ose molekulave të paqëndrueshme në trup që mund të nxisin inflamacionin dhe rrisin rrezikun e kancerit.

5. Mund të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit gjatë kimioterapisë

Disa kërkime sugjerojnë se lëngu i panxharit ndihmon pacientët me efekte anësore të kimioterapisë, si lodhja.

Megjithatë, autorët vërejnë se nevojiten kërkime shtesë, veçanërisht për të parë nëse lëngu i panxharit nuk është një kundërindikacion me kimioterapinë dhe medikamente të tjera.

6. Burim i mirë i kaliumit

Panxhari është një burim i mirë i kaliumit, mineraleve dhe elektroliteve që ndihmojnë nervat dhe muskujt të funksionojnë siç duhet. Pirja e lëngut të panxharit në mënyrë të moderuar mund të ndihmojë në ruajtjen e niveleve optimale të kaliumit.

Nëse nivelet e kaliumit bëhen shumë të ulëta, mund të shfaqen lodhje, dobësi dhe ngërçe të muskujve. Kaliumi shumë i ulët mund të çojë në një ritëm jonormal të zemrës kërcënuese për jetën. Nivelet shumë të larta të kaliumit mund të rezultojnë në simptoma të ngjashme dhe të jenë kërcënuese për jetën.

Njerëzit me sëmundje kronike të veshkave dhe sëmundje të veshkave në fazën përfundimtare mund të kenë nevojë të jenë të kujdesshëm me marrjen e kaliumit, ndaj konsultohuni me një mjek përpara se të konsumoni rregullisht lëngun e panxharit.

7. Burim i mirë i mineraleve të tjera

Trupi nuk mund të funksionojë siç duhet pa minerale esenciale. Disa minerale forcojnë sistemin imunitar, ndërsa të tjerët kontribuojnë në forcimin e kockave dhe dhëmbëve.

Përveç kaliumit, lëngu i panxharit është një burim i shkëlqyer i hekurit, magnezit, manganit, natriumit, zinkut, bakrit dhe selenit.

8. Burim i mirë i folatit

Folati është një vitaminë B që ndihmon në parandalimin e defekteve të tubit nervor. Gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e lindjes së parakohshme. Lëngu i panxharit është një burim i mirë i folatit.

9. Mund të ndihmojë në shëndetin e mëlçisë

Antioksiduesi betaine potencialisht ndihmon në parandalimin ose reduktimin e depozitave yndyrore në mëlçi, sipas studimeve të kafshëve. Betaine gjithashtu mund të ndihmojë në mbrojtjen e mëlçisë nga toksina, megjithëse nevojiten më shumë kërkime.

Depozitat yndyrore në mëlçi mund të çojnë në një gjendje të njohur si sëmundje e mëlçisë yndyrore jo-alkoolike për shkak të:

– të ushqyerit e dobët

– konsumimi i alkoolit

– ekspozimi ndaj substancave toksike

– qëndrimi i tepër ulur

10. Mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit

Nëse keni kolesterol të lartë, përfshini lëngun e panxharit në dietën tuaj. Betanina në lëngun e panxharit mund të ndihmojë në uljen e LDL ose kolesterolit të keq.

Një studim i vitit 2020 thotë se lëngu i panxharit mund të ketë një efekt të madh në LDL dhe HDL, ose kolesterolin e mirë.