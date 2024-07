11 mënyra për të masazhuar foshnjat tuaja në mënyrë që … Ja pse ky aktivitet është kaq i rëndësishëm si për të vegjlit tuaj, ashtu edhe për ju

Ndërsa përmirëson shëndetin e një fëmije, masazhi gjithashtu mund të nxisë zhvillimin dhe të ndihmojë në krijimin e një lidhjeje të fortë midis foshnjës dhe prindërve apo kujdestarit të tyre.

Ju nuk keni nevojë për ndonjë pajisje të veçantë. Vetëm disa teknika të thjeshta, pak kohë të lirë dhe dashuria do ta bëjnë punën!

“Bright Side” sjell disa mënyra masazhimi që do ju vijnë në ndihmë ju dhe fëmijës tuaj.

Gjoks dhe stomak

Filloni me goditje të lehta nga maja e gjoksit të fëmijës deri poshtë, përgjatë brinjëve. Të dy duart duhet të lëvizin njëkohësisht, por në drejtime të ndryshme. Shmangni përdorimin e presionit të shumtë, veçanërisht kur u bëni masazh të porsalindurve.

Foshnjat e vogla shpesh vuajnë nga dhimbje barku dhe ky problem mund të zgjidhet me lëvizje në drejtim të akrepave të orës rreth zonës së barkut. Ekspertët paralajmërojnë që nuk duhet ta masazhoni stomakun në një lëvizje në drejtim të kundërt të akrepave të orës, pasi mund të shkaktojë probleme me tretjen.

Teknika tjetër mund të përkthehet ‘Të dua’. Filloni me vija horizontale nga fundi i barkut të fëmijës deri në gjoks, duke formuar shkronjën ‘I’. Për lëvizjen tjetër, pasi të kaloni nga barku në gjoks kthehuni horizontalisht duke përshkruar shkronjën ‘L’. Dhe për ‘U’ me kokë poshtë përsëritni lëvizjen e mëparshme nga sqetullat e deri poshtë barkut.

Krahët dhe këmbët

Mbështillni gishtat e dorës tuaj të majtë rreth krahut të foshnjës dhe masazhojeni atë duke lëvizur prapa dhe përpara. Përsëriteni lëvizjen në të dy drejtimet disa herë, tek të dyja duart.

Përsëriteni lëvizjen me këmbët e foshnjës . Butësisht fërkoni këmbët e foshnjës dhe gishtat. Sigurohuni që të masazhoni anët e brendshme dhe të jashtme të këmbëve.

Mbajini të dy krahët e fëmijës dhe lëvizni dorën e djathtë në të majtë dhe në të majtë në të djathtë. Do të duket sikur fëmija po përqafon veten.

Gishtat dhe këmbët janë shumë të ndjeshëm, kështu që do të ishte mirë t’i stimuloni edhe ato. Lëvizni secilin gisht dhe masazhojini butësisht.

Kurrizi

Për fazën tjetër, kthejeni fëmijën përmbys dhe butësisht goditni shpinën. Ju lutemi bëni shumë kujdes që të mos shtypni kurrizin. Goditni shpinën e tyre me gishta nga të pasmet deri tek shpatullat, me të dy krahët.

Koka dhe fytyra

Masazhoni lëkurën e kokës së fëmijës me mollëzat e gishtave, sikur ta lani me shampo. Mund të bëni lëvizje rrethore. Ndërsa i ledhatoni kokën foshnjës, mos harroni të thoni disa fjalë të ëmbla për një përvojë më të mirë dhe për një lidhje më të madhe me të.

Lobat e veshit gjithashtu kanë mbaresa nervore, prandaj masazhojini ato me gishtin e madh dhe gishtin tregues.

Mund të përsërisni duke thënë: “Të dua”, vetëm këtë herë vizatoni një zemër në fytyrën e fëmijës suaj. Filloni duke vendosur gishtat tregues midis vetullave të tyre dhe lëvizni anash, duke rrëshqitur nëpër vetulla, duke lëvizur poshtë, duke ledhatuar faqet dhe duke arritur tek mjekra.

Ja pse masazhi është kaq i rëndësishëm si për foshnjën ashtu edhe për prindin apo kujdestarin e tyre

Masazhi nuk është vetëm një mënyrë e mahnitshme për të shprehur të gjitha ndjenjat e ngrohta që keni për fëmijën tuaj. Ai rrit qarkullimin e gjakut , zvogëlon sasinë e hormoneve të stresit dhe çliron oksitocinën.

Ekspertët theksojnë se kjo ndihmon për të stimuluar sistemin nervor, duke rritur zhvillimin e trurit dhe duke përmirësuar aftësitë motorike.

Për nënat, është e rëndësishme të ndihen të lidhur me të vegjlit e tyre. Viti i parë i amësisë mund të jetë i vështirë, kështu që kjo metodë mund të ndihmojë në shmangien e depresionit pas lindjes, pasi masazhi çliron hormonin e dashurisë dhe lumturisë.