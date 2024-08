12 barna që nuk duhen marrë kurrë me kafe

Kafeja është një pjesë kyçe e rutinës së mëngjesit për shumicën e njerëzve, por marrja e medikamenteve të caktuara me kafe mund të çojë në efekte anësore dhe komplikime serioze.

Farmacistët kanë zbuluar për Daily Mail barnat më të zakonshme të marra që mund të ndërveprojnë me kafenë dhe pijet e tjera me kafeinë.

Barnat kundër depresionit

Nëse merren me kafe, mund të shkaktojnë një rritje të rrezikshme të presionit të gjakut. Kjo është veçanërisht e vërtetë për klasat më të vjetra të antidepresantëve, të tillë si antidepresantët triciklikë dhe frenuesit e monoamine oksidazës (MAOIs), të cilët parandalojnë trupin të metabolizojë siç duhet kafeinën. Nuk dihen ndërveprime midis kafeinës dhe antidepresantëve të rinj.

Barnat kundër ftohjes dhe alergjive

Medikamentet e ftohjes dhe alergjive pa recetë shpesh përmbajnë pseudoefedrinën stimuluese, e cila ngushton enët e gjakut në pasazhet e hundës për të reduktuar ënjtjen dhe mbingarkesën.

Megjithatë, pseudoefedrina stimulon qelizat në tru që janë përgjegjëse për reagimin që na mban gati për të ikur kur jemi nën kërcënim. Pirja e kafesë me barna të tilla mund t’i përkeqësojë këto simptoma dhe të na bëjë nervoz dhe ankth.

Barnat për diabet

Megjithëse insulina nuk ndërvepron drejtpërdrejt me kafeinën, nuk është mirë ta pini atë me kafe. Sheqeri në gjak do të rritet pas pirjes së kafesë, gjë që e bën ilaçin më pak efektiv. Pirja e çdo gjëje me kafeinë mund të rrisë nivelet e insulinës dhe sheqerit në gjak, sipas një studimi nga Shoqata Amerikane e Diabetit.

Antibiotikët

Mund të pengojnë metabolizmin e kafeinës, duke çuar në rritjen e niveleve të kafeinës në gjak. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ciprofloxacin, e cila zakonisht përshkruhet për infeksione bakteriale, të tilla si infeksionet e traktit urinar dhe fshikëzës, diarreja infektive dhe infeksionet e sinusit. Marrja e këtij ilaçi me kafe mund të çojë në një rritje të rrahjeve të zemrës dhe ndjenjën e nervozizmit.

Barnat për hollim të gjakut

Kafeina mund të parandalojë shpërbërjen e holluesve të gjakut. Kjo është veçanërisht e rrezikshme sepse një mbidozë e barit mund të rezultojë në gjakderdhje të tepërt, madje edhe nga lëndime të vogla si prerja e letrës.

Barnat për presion të gjakut

Beta-bllokuesit ulin rrahjet e zemrës dhe nëse pimë kafe ose pije me kafeinë, rrahjet e zemrës rriten dhe, në fund, rritet presioni i gjakut. Kështu, kafeina nuk ndërvepron drejtpërdrejt me ilaçin, por e shtyp efektivitetin e tij.

Barnat për gjëndrën tiroide

Një studim i vitit 2020 zbuloi se trupi thith më pak ilaçin hipotiroid kur merret me çdo lloj ushqimi ose ujë. Në veçanti, nëse e pini ilaçin me kafeinë, shkalla e përthithjes ulet deri në 50 për qind.

Barnat për Alzheimer

Ilaçet për të trajtuar simptomat e sëmundjes Alzheimer, forma më e zakonshme e demencës, të quajtur frenuesit e kolinesterazës, parandalojnë ndarjen e acetilkolinës, një kimikat që ndihmon në formimin e kujtesës dhe të menduarit.

Megjithatë, marrja e këtyre barnave me kafe e forcon barrierën gjak-tru, duke e bërë të vështirë që ilaçi të arrijë në tru.

Barnat për osteoporozë

Ngjashëm me ilaçet për tiroidet, marrja e këtyre medikamenteve me kafe mund të bëjë që trupi t’i përthithë ato siç duhet, duke i bërë ato më pak efektive.

Barnat për astmë

Përzierja e bronkodilatorëve si aminofilina dhe teofilina me kafenë mund të përkeqësojë efektet anësore të ilaçit, të tilla si nervozizmi dhe shqetësimi.

Medikamente për ADHD

Medikamentet për ADHD ndihmojnë në rregullimin e neurotransmetuesve, si dopamina dhe norepinefrina, për të përmirësuar fokusin, vëmendjen dhe kontrollin e impulsit. Megjithatë, kur merren me kafe, ilaçet janë më pak efektive dhe mund të çojnë në rritje të hiperaktivitetit.

Antipsikotikët

Zakonisht përshkruhen për kushte të rënda mjekësore, të tilla si skizofrenia dhe çrregullimi bipolar. Ato funksionojnë duke rregulluar neurotransmetuesit si dopamina dhe serotonina për të lehtësuar simptomat si halucinacionet. Kafeja mund të zvogëlojë sasinë e ilaçit që trupi absorbon, kështu që pacientët duhet të shmangin krejtësisht pijen e nxehtë.