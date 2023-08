13 fjalë të fuqishme për të qetësuar një fëmijë të zemëruar

Unë të dua. Është tepër e rëndësishme t’i kujtoni fëmijës tuaj të zemëruar se ju ende e doni atë. Se çfarëdo që t’ju thonë, ju me të vërtetë do t’i doni ata. Këto tre fjalë duhet të përsëriten në një mënyrë të qetë aq shpesh sa fëmija juaj do t’ju dëgjojë.

E shoh që je i mërzitur. Lërja e një fëmije të kuptojë se ju mund ta shihni fizikisht zemërimin e tij, i ndihmon ata të bëhen të vetëdijshëm për atë që po ndodh me trupin e tyre kur janë të zemëruar .

Kjo ju jep mundësinë të flisni me ta për situatën pa u përpjekur ta zgjidhni menjëherë problemin.

Është në rregull të jesh i zemëruar. Vërtetoni emocionet e tyre . Po, ata mund të shkojnë në fund për diçka që ju nuk e kuptoni vërtet, por tani kjo nuk ka rëndësi. Ata duhet të shohin të rriturin racional që vërteton ndjenjat e tyre.

Dëshironi ndihmën time? Ju mund të keni lexuar se sugjerimi më i mirë për një fëmijë të zemëruar është ta përqafoni. Megjithatë, disa fëmijë do të refuzojnë plotësisht çdo prekje ose ndihmë në emocionet e tyre më të forta. Dhënia e zgjedhjes u jep atyre pronësinë dhe u lejon atyre aftësinë për të pranuar ose mohuar strategjitë dhe ndihmën tuaj.

Pyes veten nëse…

Fëmijët nuk e kanë gjithmonë aftësinë të dinë pse janë të mërzitur dhe cili është shkaku themelor i frustrimeve të tyre . Ofroni një ide të tillë si “Pyes veten nëse duhet të hani diçka. Pyes veten nëse mund të përdorni një sy gjumë. Pyes veten nëse ke nevojë për një përqafim.”

Unë do të… Kur fëmija juaj po ju bërtet ose po shkel me këmbë, ata shpesh kërkojnë reagimin tuaj. Qëndrimi i qetë dhe i mbledhur është thelbësor. Sidoqoftë, të tregoni fëmijën tuaj për lëvizjet dhe planet tuaja është gjithashtu thelbësore për t’i bërë të ditur se çfarë do të vijë më pas. “Unë do të pres këtu derisa të jeni gati. Unë do të afrohem me ju që të dini se ku jam. Do të pres në sallë derisa të mbarosh së bërtituri. “

Dëshironi të provoni…. Edhe pse kjo nuk është koha për të racionalizuar me fëmijën tuaj, është në rregull të ofroni ndihmën tuaj. Shpesh herë një fëmijë shpreh zemërim ekstrem sepse nuk di të vetërregullohet.

Ju mund të ofroni shumë strategji qetësuese ose sugjerime për ndihmë . Unë do të sugjeroja vetëm të sugjeroja një dhe më pas të prisja pak kohë përpara se të flasësh përsëri.

A mund të fillojmë nga e para? Ndonjëherë, ne të gjithë kemi nevojë vetëm për një përfundim.

Ndonjëherë, fëmijët as nuk e kuptojnë se janë të lodhur ose emocionalë derisa është tepër vonë dhe truri i tyre tashmë ka hyrë në përgjigjen e fluturimit ose luftimit

Ofrimi i një përfundimi të thjeshtë mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të kapërcyer frustrimet.

Jam i sigurt se mund të gjejmë një zgjidhje më vonë … Tani nuk është koha të përpiqeni të arsyetoni me fëmijën tuaj. Ata mund të duan një përgjigje tani. Ata mund të duan të debatojnë tani. Tani nuk është koha. Pasi të jenë të qetë dhe të kenë lënë përgjigjen “fluturo ose lufto”, mund të filloni të trajtoni atë që i bëri ata kaq të mërzitur në radhë të parë.

Nuk është në rregull të … Është e rëndësishme të vendosni kufij dhe të jeni të qëndrueshëm. Lëreni fëmijën tuaj të kuptojë se është në rregull të keni këto emocione të mëdha dhe ju do t’i doni ata përmes këtyre shpërthimeve , por nuk është kurrë në rregull të goditni ose lëndoni të tjerët.

Ju jeni të sigurt … Një gjë që i bën fëmijët të veprojnë me zemërim është frika. Ata mund të kenë frikë nga ajo që do të ndodhë kur të mbarojë, ata mund të shqetësohen se ju do të jeni të zemëruar me ta, ose më keq mund të kenë frikë për sigurinë e tyre. Kujtojuni atyre me një zë të qetë dhe të mbledhur se janë të sigurt.

Më kujtohet hera e fundit që provuam… Nëse fëmija juaj sapo po fillon këtë udhëtim emocionesh të mëdha dhe ndjenjash të lënduara , ai mund të kujtojë gjithçka që keni provuar deri tani. Ata mund të kenë nevojë për kujtesë se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Shpresa është që me çdo shpërthim, gjërat të fillojnë të qetësohen pak më shpejt çdo herë.

Unë do të jem këtu kur të jeni gati… Mbi të gjitha, kujtojini fëmijës suaj që nuk po i lini. Ndonjëherë, edhe ne si prindër kemi nevojë për pushime ! Ne duhet të largohemi nga situata për të mbajtur gjakftohtësinë tonë, megjithatë, fëmijët tanë duhet të dinë që ne jemi aty për ta. T’i bëni të ditur saktësisht se ku po shkoni dhe se si mund t’ju gjejnë kur të jenë gati, është një mënyrë e shkëlqyer për t’u dhënë atyre siguri dhe për të shmangur t’u thoni “të qetësohen”.