Ky superushqim ul rrezikun e kancerit dhe kontribuon në jetëgjatësi

Dieta luan një rol të rëndësishëm kur bëhet fjalë për shëndetin tonë. Ka një ndikim të madh në shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme, dhe disa ushqime dihet se rrisin ose ulin rrezikun e kushteve ose sëmundjeve të caktuara. Këto përfshijnë dy lloje ushqimesh që shkencëtarët pretendojnë se mund të kenë një ndikim të madh në sëmundjet potencialisht vdekjeprurëse, duke reduktuar rrezikun e demencës, kancerit dhe sëmundjeve të zemrës.

Shtimi i rregullt i këtyre ushqimeve në dietën tonë mund të na ndihmojë të jetojmë më gjatë, tregojnë studimet. Siç raporton The Times, superushqimet që duhet të hamë më shpesh ndahen në dy lloje ushqimesh: zarzavate me gjethe dhe arra.

Perime me gjethe jeshile

Perimet me gjethe jeshile përfshijnë ushqime të tilla si spinaqi, lakra jeshile, lakra dhe marule. Ato konsiderohen si një element kryesor i ushqimit të trurit për shkak të ushqyesve të tyre thelbësorë, duke përfshirë vitaminën K, luteinën dhe folatin, dhe një sërë flavonoidesh të dobishme bimore. Ato janë gjithashtu një burim nitratesh, komponime që trupi i konverton në nitrit, i cili relakson dhe zgjeron enët e gjakut për të stimuluar rrjedhjen e gjakut në zemër, tru dhe muskuj.

Nutricionistët në Universitetin Rush në Çikago zbuluan se një shërbim i përditshëm me zarzavate me gjethe ngadalëson rënien njohëse të lidhur me plakjen, raporton Index.hr.

Njerëzit që hanin dy ose më shumë porcione prireshin të kishin kujtesën dhe kujtesën e dikujt 11 vjet më të ri. Vitin e kaluar, një studim i madh i mbështetur nga Fondi Botëror i Kërkimit të Kancerit, në të cilin morën pjesë më shumë se 70,000 njerëz, tregoi se një dozë ditore e perimeve me gjethe mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të kancerit të zorrëve deri në shtatë për qind.

Arra

Vetëm 20 gramë arra në ditë (e barabartë me një grusht) mund të ofrojnë një sërë përfitimesh shëndetësore. Shkencëtarët nga Imperial College London dhe Universiteti Norvegjez i Shkencës dhe Teknologjisë arritën në përfundimin se njerëzit që hanë arra mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës me pothuajse 30 për qind, kancerin me 15 për qind dhe vdekjen e parakohshme me 22 për qind.

Një rishikim i 29 studimeve nga e gjithë bota tregoi se konsumimi i përditshëm i arrave ul rrezikun e vdekjes nga sëmundjet e frymëmarrjes përgjysmë dhe nga diabeti me gati 40 për qind.