Katër simptoma kryesore të diabetit që nuk duhet t’i injoroni

Diabeti është një sëmundje kronike që mund të mos njihet për një kohë të gjatë, veçanërisht nëse simptomat zhvillohen gradualisht.
Përpara Ditës Botërore të Diabetit, e cila festohet më 14 nëntor, mjekët paralajmërojnë për katër shenja të rëndësishme që mund të tregojnë nivele të larta të sheqerit në gjak. Këto janë urinimi i shpeshtë, etja e shtuar, lodhja e rëndë dhe humbja e pashpjegueshme e peshës, shkruan Express.co.uk.
Këto simptoma mund të shfaqen në çdo moshë, por nuk janë gjithmonë njësoj të theksuara. Tek fëmijët, ato shpesh zhvillohen me shpejtësi, ndërsa të rriturit mund t’i vënë re vetëm gradualisht.
Katër simptoma për t’i kushtuar vëmendje
Në diabetin e tipit 1, një sëmundje autoimune në të cilën trupi prodhon shumë pak ose aspak insulinë, simptomat më shpesh zhvillohen gjatë disa ditëve ose javëve.
Është e rëndësishme t’i njihni ato në kohë sepse diabeti i tipit 1 i patrajtuar mund të çojë në ketoacidozë diabetike, një gjendje serioze që mund të jetë kërcënuese për jetën.
Në diabetin e tipit 2, simptomat zakonisht zhvillohen më ngadalë, gjatë muajve ose viteve, dhe disa njerëz fillimisht nuk kanë simptoma të dukshme.
Katër shenjat më të zakonshme të diabetit janë:
Urinim i shpeshtë: Një person urinon më shpesh se zakonisht, përfshirë edhe gjatë natës.
Etje e shtuar: Një nevojë e vazhdueshme për të pirë ujë, edhe pas konsumimit të sasive të mëdha të lëngjeve.
Lodhje e rëndë: Lodhje dhe mungesë energjie që nuk mund të shpjegohet lehtësisht nga aktivitetet e përditshme.
Humbje peshe e pashpjegueshme: Humbje peshe pa ndryshuar dietën ose pa rritur aktivitetin fizik.
Si t’i dalloni simptomat tek fëmijët e vegjël?
Tek foshnjat dhe fëmijët nën pesë vjeç, simptomat e diabetit mund të jenë më të vështira për t’u njohur, sepse fëmijët shpesh nuk mund të shpjegojnë se çfarë ndiejnë. Përveç kësaj, shenjat e sëmundjes ndonjëherë ngjajnë me simptomat e problemeve të tjera shëndetësore.
Një nga shenjat e para mund të jenë pelenat që janë jashtëzakonisht të rënda ose që duhet të ndërrohen më shpesh se zakonisht. Fëmijët që kanë mësuar tashmë të përdorin një tualet ose një tualet mund të fillojnë të lagin përsëri shtratin.
Rritja e etjes mund të shfaqet me kërkesa më të shpeshta për një shishe, ujë ose ushqyerje me gji, ndërsa lodhja mund të vihet re përmes përgjumjes së pazakontë, nervozizmit dhe uljes së interesit për lojë.
Prindërit gjithashtu mund të vënë re se fëmija po humbet peshë ose nuk po shton në peshë me ritmin e pritur.
Simptomat tek nxënësit e shkollës dhe adoleshentët
Diabeti i tipit 1 mund të zhvillohet shumë shpejt edhe tek fëmijët e moshës shkollore dhe adoleshentët. Simptomat ndonjëherë i atribuohen gabimisht lodhjes, stresit ose sëmundjeve të zakonshme të fëmijërisë.
Shenjat e sëmundjes mund të përfshijnë shkuarje të shpeshta në tualet gjatë orës së mësimit, zgjim natën për të urinuar dhe një nevojë të vazhdueshme për të pirë ujë. Lodhja mund të ndikojë në përqendrim, performancën në shkollë dhe aktivitetet atletike. Fëmija mund të bëhet më nervoz ose të ketë më pak energji se zakonisht.
Është veçanërisht e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje humbjes së menjëhershme të peshës, edhe nëse fëmija po ha njësoj si më parë ose ka oreks të shtuar. Edhe pse diabeti i tipit 1 është më i zakonshëm në fëmijëri, diabeti i tipit 2 mund të zhvillohet edhe tek fëmijët dhe adoleshentët.
Si shfaqet diabeti tek të rriturit?
Diabeti i tipit 2 është më i zakonshëm tek të rriturit dhe përbën afërsisht 90 përqind të të gjitha rasteve të diabetit. Ndodh kur trupi nuk mund ta përdorë insulinën në mënyrë efektive dhe me kalimin e kohës mund të prodhojë shumë pak prej saj.
Meqenëse simptomat shpesh zhvillohen gradualisht, njerëzit mund t’i atribuojnë ato stresit, lodhjes ose plakjes.
Urinimi i shpeshtë, veçanërisht natën, është një shenjë e mundshme. Gjithashtu mund të përjetoni etje të vazhdueshme, gojë të thatë dhe lodhje ekstreme që nuk zhduket as pas pushimit. Disa njerëz gjithashtu vërejnë humbje të pashpjegueshme në peshë.
Tek të moshuarit, simptomat mund të jenë më pak të dukshme. Për shembull, etja mund të jetë më pak e theksuar dhe lodhja dhe humbja e peshës mund t’i atribuohen gabimisht moshës. Është e rëndësishme të dihet se diabeti i tipit 1 mund të shfaqet edhe për herë të parë në moshë madhore.
Kur duhet të vizitoni një mjek?
Nëse ju ose fëmija juaj vini re urinim të shpeshtë, etje të shtuar, lodhje të pazakontë ose humbje të pashpjegueshme në peshë, kontaktoni mjekun tuaj për të kontrolluar nivelet e glukozës në gjak.
Është veçanërisht e rëndësishme të reagoni shpejt nëse simptomat shfaqen tek një fëmijë ose përkeqësohen papritur.
Nëse ato shoqërohen me të vjella, dhimbje barku, frymëmarrje të shpejtë ose të thellë, përgjumje ekstreme ose konfuzion, duhet të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore emergjente pasi këto mund të jenë shenja të ketoacidozës diabetike.
Vetëm simptomat nuk janë të mjaftueshme për të bërë një diagnozë, por njohja e tyre në kohë mund të ndihmojë në parandalimin e komplikimeve serioze.