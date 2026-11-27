Një studim i ri ka ngritur shqetësime për ndikimin që mund të ketë konsumimi i ushqimeve me shumë sheqer gjatë trajtimit me antibiotikë.
Sipas hulumtimit, të publikuar në revistën “Nature”, kombinimi i antibiotikëve me konsumimin e lartë të sheqerit mund të dëmtojë më tej mikrobiomën e zorrëve, pra bakteret e dobishme që luajnë rol të rëndësishëm në tretje dhe në funksionimin e sistemit imunitar.
Studiuesit analizuan më shumë se 1,000 mostra të marra nga 173 pacientë me kancer, të cilët po merrnin antibiotikë para transplantit të qelizave staminale.
Rezultatet treguan se sa më shumë ushqime të ëmbla konsumonin pacientët gjatë trajtimit me antibiotikë, aq më shumë ulej shumëllojshmëria e baktereve të dobishme në zorrë.
Në veçanti, studiuesit vunë re një rritje të bakterit Enterococcus, i cili në kushte të caktuara mund të shkaktojë infeksione serioze.
Eksperimentet e kryera te minjtë treguan gjithashtu se, pas trajtimit me antibiotikë, shtimi i sheqerit në dietë rriti ndjeshëm sasinë e këtij bakteri.
Megjithatë, studiuesit theksojnë se bëhet fjalë për një studim vëzhgues dhe jo për një provë klinike të kontrolluar. Për këtë arsye, nevojiten kërkime të mëtejshme për të përcaktuar më saktësisht ndikimin e sheqerit te njerëzit që marrin antibiotikë jashtë ambienteve spitalore.