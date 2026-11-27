Kungulli dhe kungulli i gjalpit janë të dyja zgjedhje të shëndetshme, por ndryshojnë pak në përmbajtjen e fibrave dhe kaliumit. Kungulli i gjalpit fiton për fibrat.
Një filxhan kungull i gjalpit i gatuar përmban rreth 6.6 gramë fibra, ndërsa e njëjta sasi kungulli të freskët të gatuar ka rreth 2.7 gramë. Kungulli i konservuar mund të ketë më shumë fibra se ai i freskët, pasi është më i përqendruar. Për sa i përket kaliumit, diferenca është shumë e vogël.
Një filxhan kungull i gjalpit përmban rreth 582 mg kalium, ndërsa kungulli rreth 564 mg. Të dyja janë gjithashtu burime të mira të vitaminës A dhe C, përmbajnë magnez dhe kanë relativisht pak kalori. Një filxhan kungull i gjalpit ka rreth 82 kalori, ndërsa kungulli rreth 49 kalori.
Si t’i konsumoni?
Mund t’i përdorni në supa, t’i piqni në furrë me vaj ulliri dhe erëza, t’i shtoni në makarona ose tava, apo t’i kombinoni me drithëra, fasule dhe djathë.
Kungulli mund të përdoret gjithashtu në ëmbëlsira, si kekë dhe byrekë. Nëse synoni të merrni më shumë fibra, kungulli i gjalpit është zgjedhja më e mirë. Për kaliumin, të dyja janë pothuajse të barabarta dhe mund të jenë pjesë e një diete të shëndetshme.