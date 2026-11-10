Ibrahimoviq takohet me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës para marrjes së kryesimit nga Mali i Zi

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme i Malit të Zi, Ervin Ibrahimoviq, u takua të hënën në Strasburg me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset, dhe ministren e Punëve të Jashtme të Monakos, Isabelle Berro-Amadei, në prag të marrjes së kryesimit gjashtëmujor të Malit të Zi në Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës, raporton Anadolu.
Mali i Zi do ta marrë kryesimin nesër nga Principata e Monakos.
Gjatë takimit me Bersetin, Ibrahimoviq rikonfirmoi përkushtimin e Malit të Zi ndaj vlerave themelore të Këshillit të Evropës, duke theksuar rëndësinë e organizatës për forcimin e institucioneve demokratike, sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut.
Ai theksoi se Mali i Zi gjatë kryesimit do të kontribuojë aktivisht në punën dhe forcimin e rolit të Këshillit të Evropës, si dhe në promovimin e vlerave të përbashkëta evropiane.
Në takimin me ministren e Punëve të Jashtme të Monakos, Isabelle Berro-Amadei, u shkëmbyen përvoja lidhur me proceset aktuale dhe prioritetet e organizatës, si dhe u theksua rëndësia e vazhdimësisë së punës, bashkëpunimit ndërmjet shteteve anëtare dhe përgjigjes së përbashkët ndaj sfidave bashkëkohore.
Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi bëri të ditur se gjatë kryesimit, vendi do të synojë të afrojë shtetet, të ndërtojë besimin dhe të kontribuojë për një Evropë të mbështetur në vlera të përbashkëta.