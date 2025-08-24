14 ushqimet më të pasura me Beta-Karoten për lëkurë të shndritshme dhe sy të shëndetshëm

Kur temperaturat rriten, gjithçka që duam të hamë janë ushqime të lehta dhe të freskëta. Fatmirësisht, shumë prej tyre, si frutat dhe perimet e freskëta, janë hidratuese, pastruese dhe të shijshme. Më të mirat mes tyre përmbajnë beta-karoten, një pigment natyror që ka efekte fantastike në shëndetin e lëkurës.

“Studime të shumta tregojnë se një dietë e pasur me antioksidantë, acide yndyrore esenciale, vitamina dhe minerale të caktuara mund të parandalojë plakjen e parakohshme të lëkurës, të përmirësojë shkëlqimin dhe strukturën e saj, dhe të reduktojë shfaqjen e sëmundjeve inflamatore,” shpjegon nutricionistja Carmen Mera. “Mes përbërësve më të rëndësishëm është pikërisht beta-karoteni.”

Çfarë është beta-karoteni?
Beta-karoteni është pigmenti natyral që i jep ngjyrën e ndezur portokalli ose të verdhë shumë frutave dhe perimeve. Ai i përket familjes së karotenoideve, që janë antioksidantë të fuqishëm.

Ky pigment vepron si pararendës i vitaminës A që do të thotë se, pasi konsumohet, trupi e shndërron atë në retinol, i cili është thelbësor për shëndetin e syve, sistemin imunitar, ripërtëritjen e qelizave dhe zhvillimin e tyre. Dhe siç tashmë e dimë, retinoli është gjithashtu i jashtëzakonshëm për lëkurën.

Beta-karoteni ndihmon në neutralizimin e radikaleve të lira, të cilat dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë inflamacion. Ai ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes, forcon mbrojtjen e lëkurës ndaj diellit dhe ndihmon në parandalimin e thatësisë, djegieve dhe rrudhave të hershme.

Ushqimet më të pasura me beta-karoten:
Për t’i dalluar është e lehtë: zakonisht kanë ngjyrë portokalli ose të kuqe. Por mos u kufizoni nga ngjyra edhe perimet me gjethe jeshile kanë shumë beta-karoten, vetëm se pigmenti është i maskuar nga klorofili.

Ja lista me 14 prej tyre:

Karrota
Patatja e ëmbël
Kungulli i verdhë
Mango
Kajsia
Domatja
Papaia
Pjepri
Hurma
Spinaqi
Jani (jepunja)
Brokoli
Lakra kale
Portokalli

