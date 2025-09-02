16 të vrarë nga sulmet izraelite në qytetin e Gazës

Burime mjekësore në spitalin “Shifa” njoftuan se 16 persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën nga bombardimet izraelite në lagje të ndryshme të qytetit të Gazës.
Nëntë prej viktimave mbërritën në spital pas një sulmi pranë fushës “El-Wahda” në Tel el-Hawa, ndërsa shtatë të tjerë pas goditjes së një shtëpie në lagjen Sheikh Radwan.
Që nga 7 tetori 2023, agresioni izraelit në Gaza ka shkaktuar mbi 63,500 të vrarë, shumica gra e fëmijë, dhe mbi 160,000 të plagosur, ndërkohë që shumë trupa mbeten ende nën rrënoja. /mesazhi