18 kandidatët që pritet t’i zëvendësojnë deputetët që u bënë Ministra

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) mbajti mbledhjen e 15-të këtë vit, e kryesuar nga Kreshnik Radoniqi, ku mori vendim për rekomandimin e 18 kandidatëve të radhës për deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Vendimi u mor bazuar në kërkesën e presidentes së Kosovës, znj. Vjosa Osmani, të dorëzuar më 12 shkurt 2026, për të rekomanduar kandidatët e ligjshëm që do të zëvendësojnë deputetët që kanë dhënë dorëheqje nga pozita e tyre.
Komisioni veproi në përputhje me nenin 112, paragrafi 4 të Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, duke certifikuar kandidatët e radhës nga zgjedhjet e parakohshme për Kuvend, të mbajtura më 28 dhjetor 2025.
Lista e kandidatëve të rekomanduar do të publikohen sipas tabelës zyrtare të KQZ-së. Ky proces siguron vijimësinë e përfaqësimit në Kuvend dhe zbatimin e rregullave ligjore për zëvendësimin e deputetëve.
Më poshtë gjeni 18 emrat e rekomanduar.
ALBIN KURTI – EGZON AZEMI
GLAUK KONJUFCA – FAHRUSH REXHEPI
HEKURAN MURATI- BAJRAM MAVRIQI
DONIKA GËRVALLA – SCHËARZ LUAN ALIU
XHELAL SVEÇLA – DRITON HYSENI
HAJRULLA ÇEKO – ENVER DUGOLLI
MIMOZA KUSARI LILA – ARIJETA REXHEPI
EJUP MAQEDONCI – SHQIPE ISUFI
ANDIN HOTI – AFËRDITA HAJRIZI
ARBEN VITIA – EJUP AHMETI
SARANDA BOGUJEVCI – AVDULLAH KLINAKU
ARMEND MUJA – MYTAHER HASKUKA
FITORE PACOLLI – DALIPI BYLBYL SOKOLI
ARTANE RIZVANOLLI – BERISHA ILIR QERIQI
DIMAL BASHA- MIMOZA SHALA
ELBERT KRASNIQI – FRIDON LALA
NENAD RAŠIĆ – LAZAR RADULOVIĆ
RASIM DEMIRI – BAHRIM ŠABANI.