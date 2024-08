220 nxënës përfundojnë me sukses “Shkollën Verore 2024” në Akademinë e Kur’anit “Hifdh Kids”

Përmbyllet me sukses “Shkolla Verore 2024”, e cila përfshiu mësim intenziv 7 javor me të gjitha kategoritë.

Përgjatë këtyre 7 javëve:

* U realizua mësim intenziv me grupet e hifzit

* ⁠100 nxënës përfunduan shkronjat e Kur’anit Famëlartë

* ⁠U realizuan aktivitete e atraktivitete të shumta islame

* ⁠U mbajtën orë intenzive të hifzit

Të gjithë nxënësit si shpërblim për arritjet e tyre u çertifikuan dhe u shpërblyen me shëtitje të veçantë.

Kënaqësia, emocioni, buzëqeshja e lumturia që përjetuan nxënësit duket qartë në fytyrat e tyre përplot nur.

Të tillët fëmijë janë modeli i fëmijëve muslimanë!

Të tillët fëmijë janë e ardhmja e ndritur e vendit tonë!

Hifdh Kids