234 persona të arrestuar nga operacioni “Goditja”

Operacioni i Policisë së Kosovës “Goditja”, ka përfunduar me 234 persona të arrestuar, i cili u realizuar nga 8 gushti e deri më 6 shtator.

Sipas PK-së, rrdhri operativ ka qenë i planifikuar për shtim të masave të sigurisë në pjesët urbane të vendit, dhe është zhvilluar kryesisht në lokale hoteliere, bare nate e kafene.

“Detyrat që parashiheshin të realizoheshin në zbatim të urdhrit në fjalë janë shtimi i patrullimeve policore, kontrollimi i veturave, lokaleve e personave me qëllim që të gjinden, konfiskohen e procedohen rastet kur ka armëmbajtje pa leje, prishje të rendit e qetësisë publike dhe iniciohen raste tjera penale, përfshirë arrestimin e personave të përfshirë në raste penale”, thuhet në njoftim.

Operacioni ka përfunduar me 14417 patrullime, mbi 72 mijë vetura të kontrolluara, 966 lokale, 234 të arrestuar, 77 revole të konfiskuara e 13 armë të gjata dhe 2376 fishekë të ndryshëm.

“Policia edhe në ditët në vazhdim do të vazhdojë me aktivitete me qëllim të shtimit të masave të sigurisë, inicimin e rasteve kriminale, arrestimin e personave që bien ndesh me ligjet e vendit”, thuhet në njoftim.