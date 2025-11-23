24 të vrarë në Rripin e Gazës gjatë së shtunës

Burime mjekësore kanë njoftuar se 24 qytetarë janë vrarë nga zjarri i forcave izraelite që prej orëve të para të mëngjesit të së shtunës, në zona të ndryshme të Rripit të Gazës.
Sipas të njëjtave burime, 9 viktima u dërguan në Spitalin al-Shifa, 3 në Spitalin al-Awda dhe 12 në Spitalin al-Aqsa.
Numri i përgjithshëm i të vrarëve në Gaza është rritur në 69,733 – shumica fëmijë dhe gra – që prej fillimit të agresionit më 7 tetor 2023. Ndërkohë, numri i të plagosurve ka arritur në 170,863, ndërsa shumë trupa vazhdojnë të jenë ende nën rrënoja, ku ekipet e shpëtimit nuk munden të arrijnë.
Që nga marrëveshja e armëpushimit më 11 tetor, janë regjistruar 318 të vrarë, 788 të plagosur dhe janë nxjerrë 572 trupa të tjerë. /mesazhi