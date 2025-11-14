25 vjet burgim për vrasjen e 7 nëntorit 2024 në Gjilan

Gjykata Themelore në Gjilan ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve V. S. dhe F. M., për veprat penale vrasje e rëndë, mbajtje në pronësi apo kontroll të paautorizuar të armëve dhe dhënie e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprave penale.
Sipas komunikatës së gjykatës, i akuzuari V. S. është dënuar me 25 vjet burgim për vrasjen e të ndjerit S. O.. Gjykata ka konstatuar se vrasja është kryer “me dashje dhe në shenjë hakmarrjeje, për shkak të një konflikti fizik të ndodhur dy vjet më parë”.
Në njoftim përshkruhet mënyra e kryerjes së veprës penale:
“…me të arritur me biçikleta të pandehurit V. S. dhe F. M., përballë lokalit berber shop ‘D…’, aty i pandehuri V. e vëren të ndjerin S., i cili ishte duke hyrë në veturë; me ta vërejtur përnjëherë e repetit revolen e prodhimit ‘Zoraki’… i ofrohet afër dhe me një predhë e godet të ndjerin S. në anën e pasme të shpinës… derisa ishte i rrëzuar, ofrohet i pandehuri V., e godet dy herë me grusht dhe një herë me shqelm, e më pas të pandehurit me shpejtësi largohen në drejtim të panjohur, derisa i ndjeri S. O. ndërron jetë.”
I akuzuari V. S. është shpallur fajtor edhe për veprën penale të mbajtjes në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.
Ndërkohë, i akuzuari F. M. është shpallur fajtor dhe dënuar me 8 vjet burgim për dhënien e ndihmës kryesit pas kryerjes së veprave penale. Në komunikatë thuhet:
“I akuzuari F. M., nga data 07.11.2024 e deri më 12.11.2024, në vende të ndryshme në Gjilan, me dashje ka ndihmuar të pandehurin V. S. në fshehjen – moszbulimin e kryesit të veprës penale… dy të pandehurit së bashku largohen me biçikleta, i lënë ato në një shtëpi të pabanuar, marrin taksi dhe strehohen në fshatin Livoç i Ultë deri më 12.11.2024, kur dorëzohen në polici.”
Gjykata ka nxjerrë gjithashtu aktvendim të veçantë me të cilin u vazhdohet masa e paraburgimit të pandehurve V. S. dhe F. M., deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit, por jo më gjatë se kohëzgjatja e dënimit të shqiptuar.
Palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, pas pranimit të aktgjykimit.