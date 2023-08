27 persona vriten nga luftimet mes dy grupeve në Tripol të Libisë

Dy grupe të fuqishme të armatosura luftuan në kryeqytetin e Libisë të martën, por përleshjet vdekjeprurëse u ndalën pasi njëra palë liroi një komandant, i cili dyshohej se ishte shkaktar i luftimeve.

Një agjenci shëndetësore e Tripolit tha se 27 njerëz u vranë dhe më shumë se 100 të tjerë u plagosën, pa dhënë detaje nëse këto shifra përfshinin luftëtarë dhe civilët.

Forcat Speciale të Parandalimit dhe Brigada 444 janë dy nga forcat më të forta ushtarake në Tripoli dhe luftimet e tyre të hënën vonë tronditën rrethet në të gjithë kryeqytetin.

Të dyja grupet kishin mbështetur Qeverinë e Përkohshme të Unitetit Kombëtar (GNU) gjatë betejave të shkurtra vitin e kaluar dhe lufta e tyre e papritur shkatërroi qetësinë relative në Tripoli, duke rritur mundësinë për një konflikt që mund të mbetet i pazgjidhur.

Libia ka pasur pak paqe apo siguri që nga një kryengritje e vitit 2011 e mbështetur nga NATO dhe ajo u nda në vitin 2014 midis fraksioneve ndërluftuese lindore dhe perëndimore.

Një sulm mes lindjes dhe perëndimit në vitin 2020 ka çuar në një armëpushim që ka ndalur shumicën e luftërave të mëdha.

Megjithatë, ka pasur pak përparim drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme politike të konfliktit dhe në terren grupet e armatosura që kanë fituar statusin zyrtar dhe financimin vazhdojnë të kenë pushtetin, shkruan Reuters. /klankosova

