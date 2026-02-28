28 vjet nga masakra e Qiriezit dhe Likoshanit, Kurti: Sakrifica që ngritën lirinë e Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, së bashku me kabinetin e tij qeveritar ka bërë homazhe me rastin e 28-vjetorit të masakrës së Qiriezit dhe Likoshanit, duke theksuar se ky ishte një nga sulmet më të tmerrshme të luftës së fundit.
“Sot me rastin e 28-vjetorit në masakrën në Qiriez e Likoshan, kjo ishte masakra e parë e luftës së fundit e cila asokohe ndodhet mes dy sulmeve ndaj familjes Jashari në Prekaz, në këtë masakër të Qiriezit dhe Likoshanit u vranë 20 martirë në mesin e tyre ishte një grua shtatzënë. U vranë shumë të familjes Ahmeti, Sejdiu, Behrami e Fazliu dhe katër dëshmorë të UÇK-së në një përballje të pabarabartë me forcat e Serbisë. Më 28 shkurt 1998 ku për 28 orë rresht forcat armike të Serbisë sulmuan popullsinë këtu ndërgjegjësim i madh i popullit jo vetëm në Kosovë por anë e mbanë trojeve shqiptare në Ballkan edhe të mërgatës sonë”, ka deklaruar Kurti.