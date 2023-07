3% e fëmijëve vuajnë nga alergjia e qumështit të lopës, çfarë duhet bërë?

Alergjitë ndaj proteinave të qumështit të lopës mund të kenë pasoja të rëndësishme: nga çrregullimet gastrointestinale të përsëritura me vjellje, dhimbje abdominale, deri te episodet që përfshijnë rrugët e frymëmarrjes me kollë të vazhdueshme, sekrecione nga hundët dhe vështirësitë e frymëmarrjes deri në reaksionet e lëkurës me ekzemë, urtikari, angioedemi (ënjtje) dhe, në rastet më serioze, shok anafilaktik.

I pranishëm në qumështin e nënës dhe në formulë

Dr. Giuseppe Mele, pediatër dhe president i Paidos, shpjegon Observatorin Kombëtar mbi Shëndetin e Fëmijëve dhe Adoleshentëve: “Proteinat e qumështit të lopës, të përfshira edhe në qumështin artificial, të cilat nuk i nënshtrohen procesit të hidrolizës janë një nga shkaqet kryesore të alergjive ushqimore te fëmijët e vegjël me një mbipopullim prej 2-3% në vitin e parë të jetës, ndërsa te foshnjat e ushqyer me gji, problemi lind për shkak të kalimit të këtyre substancave nga dieta e nënës tek qumështi”.

Eliminimi i tyre nga dieta

Dr. Mele vazhdon: “Nëse përcaktimi i testeve specifike për zbulimin IgE (imunoglobulina) ose të lëkurës jo më parë se 3 muaj, konstatohet alergji ndaj proteinave të qumështit, është e nevojshme të eliminohen nga dieta e të voglit këto substanca.

Deri në moshën një vjeçare

“Dieta e përjashtimit – përfundon Giuseppe Mele – tregohet së paku për 6 muajt e parë dhe, nëse është e nevojshme, deri në moshën 9-12 muaj. Fëmijët me reaksione të menjëhershme duhet të ndjekin dietën e përjashtimit madje deri në 18 muaj pas lindjes para se të rifillojnë një dietë normale, pasi të përsërisin testin për alergji specifike të IgE “.

Proteinat e qumështit (Pvl) përmbahen jo vetëm në qumështin e lopës, duke përfshirë qumështin artificial, por edhe në produktet e qumështit dhe djathërat. Shpesh e nënvlerësuar ose keqkuptuar për shkak të ndryshueshmërisë së simptomave, por edhe manifestimeve të asimilueshme edhe për shkaqe të tjera, alergjia nga proteinat e qumështit të lopës mund të ketë implikime të rëndësishme që kërkojnë analiza klinike dhe laboratorike për të përcaktuar me siguri llojin e alergjisë dhe vendosjen e terapie të drejtë.