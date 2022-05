3 receta të shpejta, ushqyese dhe të shijshme të mëngjesit për fëmijë

Përgatitja e mëngjeseve të shpejta, ushqyese dhe të shijshme për fëmijët është më e lehtë nga sa mendoni.

Shumë njerëz imagjinojnë një kuzhinë të mbushur me tenxhere të ndyra, miell në të gjithë banakun, dhe disa ëmbëlsira të bukura dhe joreale për atë që është një shtëpi me fëmijë në ditët e sotme

Sidoqoftë, ka receta të panumërta që mund t’i përgatisni në një moment për t’u ofruar fëmijëve tuaj një mëngjes prej 10. Pa pasur nevojë të ngriheni orë para çdo dite dhe pa pasur nevojë ta ktheni shtëpinë përmbys. Me këto receta do ta shihni atë mëngjesi mund të jetë i shpejtë dhe i shëndetshëm.

Rëndësia e mëngjesit tek fëmijët

Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, thonë ekspertët. Isshtë ushqimi që prishen brenda natës shpejtë dhe ai që do të jetë i ngarkuar me sigurimin e energjisë për trupin në mënyrë që ai të shkojë dhe të përmbushë funksionet e para të ditës. Në rastin e fëmijëve, mëngjes Essentialshtë thelbësore, pjesa kryesore në dietën tuaj.

Prandaj, prindërit duhet të sigurojnë që fëmijët të hanë një mëngjes ushqyes, të plotë dhe të shëndetshëm çdo mëngjes. Kështu që trupi dhe truri juaj marrin lëndët ushqyese dhe substancat që u nevojiten për të kandiduar me kapacitet të plotë. Sidoqoftë, shumë fëmijë zgjohen me oreks të dobët dhe refuzojnë të pinë më shumë sesa thjesht lëng ose një gotë qumësht.

Për ta bërë më të lehtë për të ngrënë mëngjes, është e rëndësishme të përdorni opsione që ju lejojnë të përzieni disa përbërës dhe që së bashku, ato bëhen një vakt i lehtë për t’u ngrënë dhe tretur. Dridhjet Qumështi, pemët dhe drithërat janë një nga opsionet më të mira. Atëherë ne ju lëmë disa receta për mëngjes të shpejtë dhe shumë të plotë Për më të voglin e shtëpisë.

Mëngjes të shpejtë dhe ushqyes për fëmijë

Mundohuni të alternoni mëngjeset në mënyrë që fëmijët të mos mërziten të kenë të njëjtën gjë çdo ditë. Mos harroni se fëmijët zakonisht hanë së pari “me shikim”, kështu që sigurohuni që ushqimi të ketë një aspekt të mirë vizual dhe që pllakat nuk duken shumë të plota. Këto janë disa ide për receta të shpejta mëngjesi, ju gjithmonë mund të ndryshoni përbërësit në varësi të shijes së fëmijëve tuaj.

Bollgur dhe qull frutash

Për të përgatitur një qull me bollgur ju thjesht duhet të ngrohni një gotë qumësht, mund të shtoni shkop kanelle ose thelb vanilje. Kur bëhet fjalë për një çiban, shtoni një lugë gjelle të kënaqur të mbështjellë dhe gatuajini në zjarr të ngadaltë për rreth 2 minuta. Shërbejeni me copa frutash të freskëta, luleshtrydhe, banane, kivi dhe sipër spërkatni kanellë të bluar.

Mugcake me bollgur banane

Një tortë që përgatitet në mikrovalë me një filxhan të thjeshtë dhe në vetëm disa minuta. Përzieni një banane të vogël të pjekur me një vezë, 2 lugë të mëdha bollgur, 3 lugë qumësht, një majë pluhur pjekje, kanellë të bluar dhe disa copa çokollate. Ne rrahim dhe vendosim një filxhan me madhësi të mirë. Ne vendosim në mikrovalë dhe gatuaj për rreth 2 minuta e gjysmë.

Smoothie me kos dhe fruta

Një gojëmjaltë e freskët, plot ngjyra dhe aromë për një mëngjes ushqyes dhe të plotë. Në gotën e blenderit vendosim një kos grek, një gotë qumësht, 2 lugë tërshërë të mbështjellë dhe fruta të freskëta për shije. Banania është një nga opsionet më të mira sepse shton ëmbëlsi pa pasur nevojë të shtoni sheqer. Por gjithashtu mund të shtoni luleshtrydhe, manaferra të kuq, mango, kivi ose çfarëdo që fëmijëve ju pëlqen më shumë. Thërrmoni shumë mirë dhe shërbejeni të freskët në mënyrë që të vijë shumë më mirë.

Përveç përdorimit të ushqimit të freskët, plot ngjyra dhe aromë, është e rëndësishme të përdorni kontejnerë që tërheqin vëmendjen e fëmijëve. Nëse përdorni një filxhan me ngjyrën e tyre të preferuar për të përgatitur kekun me xixë, një shishe me një kashtë të zbukuruar për milkshakes, lëngje dhe smoothie ose një tas me karakterin e preferuar të fëmijëve, mëngjesi do të jetë edhe më i shijshëm.