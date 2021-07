31 raste të reja me COVID-19 në Shqipëri

Numri i rasteve të reja me COVID-19 në Shqipëri vijon të jetë i lartë në krahasim me shifrat e muajve të fundit. Gjatë 24 orëve të fundit janë identifikuar 31 raste pozitive me virusin, ndërsa nuk është shënuar asnjë humbje jete.

Rastet e reja kanë rezultuar nga 2377 testime që janë kryer.

Në 24 orëve të fundit janë shëruar 9 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 130,118 që nga fillimi i epidemisë.

Aktualisht janë 254 pacientë aktivë me COVID-19 në të gjithë vendin, 6 prej të cilëve po trajtohen në Spitalin Infektiv.

Sot, ministrja e Shëndetësisë njoftoi se të hënën pritet të mbërrijnë 44 mijë doza të vaksinës Pfizer, ndërsa u kërkoi qytetarëve që të vaksinohen, pasi ekziston rreziku i prezencës së variantit Delta të virusit, në vendin tonë.