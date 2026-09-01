5 kompani turke renditen në listën e 100 kompanive më të mëdha globale të mbrojtjes

Pesë kompani turke të mbrojtjes kanë siguruar vende në listën prestigjioze ‘Defense News Top 100’ bazuar në shitjet e tyre të mbrojtjes në vitin 2025, transmeton Anadolu.
Defense News njoftoi se gjiganti i mbrojtjes ASELSAN ruajti pozicionin e tij të parë mes kompanive turke duke u ngjitur nga vendi i 43-të në të 40-tin, ndërsa të ardhurat e tij nga mbrojtja u rritën rreth 26 për qind, respektivisht nga 3.54 miliardë dollarë në vitin 2024 në 4.46 miliardë dollarë në vitin 2025.
ARCA hyri fuqishëm në listë për herë të parë në vendin e 53-të, pasi të ardhurat e saj nga mbrojtja u rritën 4.6 herë, nga 653.2 milionë dollarë në vitin e kaluar në 3 miliardë dollarë në vitin 2025.
Prodhuesi i raketave ROKETSAN bëri një kërcim të madh duke u ngjitur nga vendi i 71-të në të 64-tin, me të ardhurat e tij nga mbrojtja që u rritën me gati 18 për qind në 2.37 miliardë dollarë në vitin 2025.
Industritë Turke e Hapësirës Ajrore (TUSAS) u rendit në vendin e 48-të me 3.65 miliardë dollarë të ardhura nga mbrojtja, ndërsa Korporata e Industrisë së Makinerive dhe Kimike (MKE) u rendit në vendin e 81-të me 1.42 miliardë dollarë.
Të ardhurat e kombinuara nga mbrojtja të pesë kompanive turke në listë arritën në 14.9 miliardë dollarë.
Gjiganti amerikan i mbrojtjes Lockheed Martin ruajti vendin e parë në listë me 72.1 miliardë dollarë të ardhura nga mbrojtja, i ndjekur nga RTX me 46 miliardë dollarë dhe General Dynamics me 39.4 miliardë dollarë.
Northrop Grumman u rendit në vendin e katërt me 37 miliardë dollarë, ndërsa kompania britanike e mbrojtjes BAE Systems zuri vendin e pestë me 36 miliardë dollarë, ndërsa kompanitë e mëdha globale të mbrojtjes rritën të ardhurat e tyre.