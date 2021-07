5 ushqimet që duhet të konsumohen në mëngjes për t’i dhënë trurit energji

Duke qenë se mëngjesi aktivizon metabolizmin, njerëzit që hanë mëngjes priren të kenë një peshë të shëndetshme trupore.

Por a e dini se mëngjesi gjithashtu aktivizon trurin tuaj? Natyrisht flasim për një mëngjes të mirë, i cili nuk është një tenxhere plot me drithëra me sheqer dhe pa kalori.

Tërshërë

Kur zgjoheni, truri juaj ka nevojë për një furnizim të shëndetshëm të sheqerit në gjak ose glukozës. Edhe pse një mëngjes me sheqer do të rrisë shpejt nivelin e sheqerit në gjak, një rënie në glukozë do të ndodhë disa orë më vonë. Bollguri integral (si drithërat), nga ana tjetër, absorbohet ngadalë nga trupi. Në vend që të marrë shumë sheqer, niveli i sheqerit në gjak do të rritet me një ritëm të ngadalshëm dhe të qëndrueshëm.

Vezë

Vezët janë një opsion tradicional për në mëngjes. Ata janë të pasura me proteina dhe për shkak se proteina do shumë kohë që të tretet nga trupi ynë, ne ndjehemi të ngopur për më shumë kohë. Kjo do të thotë se jo vetëm që ndihmon në kontrollin e peshës, por gjithashtu ndihmon në ruajtjen e sheqerit në gjak dhe vigjilencën mendore në nivele të shëndetshme. E bardha e vezës është ajo që përmban kryesisht formën më të pastër të proteinave në përbërjen e saj. Cilësia e lartë e proteinave të vezëve ndihmon trupin t’i përthithë më mirë. Jo vetëm kaq, vezët janë plot me vitamina dhe minerale, të cilët janë përbërës të tjerë të nevojshëm për të mbajtur në punë trupin dhe mendjen së bashku.

Bukë integrale me gjalpë kikiriku

Përveç të qenit i shijshëm, ky mëngjes është një trajtim i vërtetë. Me gjalpë kikiriku, ju merrni përfitimet e proteinave (gjë që ju bën të ndiheni më të ngopur). Me bukë integrale ju merrni cilësinë integrale që mban nivelin e sheqerit në gjak dhe përshtatet gjatë gjithë mëngjesit.

Kos grek

Konsumimi i kosit grek për mëngjes nuk është asgjë e re, pasi kohët e fundit kosi grek është globalizuar. Ky lloj kosi nuk ka vetëm dy herë më shumë proteina se kosi normal, por është më i pasur dhe më i fortë se kosi tradicional. Proteinat ekstra do t’ju bëjnë të ndiheni më të ngopur gjatë mëngjesit.

Darka për mëngjes

Pse të mos i ndryshoni gjërat dhe të përgatitni darkë për mëngjes? Sigurisht që nuk ka rregulla që thonë se nuk mundesh. Dhe nëse ju mërziteni duke ngrënë të njëjtin ushqim çdo mëngjes, ngrënia e darkës në mëngjes mund të thyej monotoninë.

Natyrisht ne nuk po flasim për një pizza të ftohtë. Mendoni për një patate të pjekura me një kos grek të spërkatur me chives ose një supë me perime dhe bukë integrale. Në realitet, kreativiteti nuk ka kufizime dhe ju mund të krijoni një mori ushqimesh ushqyese që do t’ju ndihmojnë të ndiheni mirë gjatë ditës.