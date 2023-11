​6 këshilla për të zgjuar tretjen “e fjetur”

Tretja e ngadaltë është shpesh rezultat i të ushqyerit të gabuar, por stresi dhe pasiviteti mund të kontribuojnë gjithashtu në tretje të dobët. Në mënyrë që të zgjoni tretjen e fjetur dhe ta përshpejtoni atë, ja disa trika të thjeshtë.

Mos e anashkaloni mëngjesin

Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm, ndaj mos e anashkaloni. Mëngjesi do t’ju sigurojë energji të mjaftueshme për një fillim të mbarë të ditës dhe për vaktin e parë zgjidhni ushqime të pasura me fibra.

Si kanë një efekt pozitiv fibra në tretje? Teksa thithin ujin, ato fryhen në zorrë dhe në këtë mënyrë rrisin vëllimin e jashtëqitjes, rrisin peristaltikën e zorrëve dhe përshpejtojnë zbrazjen e tyre – duke parandaluar kështu kapsllëkun. Kur ushqimi kalon nëpër zorrë më ngadalë, largimi i disa përbërësve të dëmshëm rritet.

Ushqimet e pasura me fibra janë perimet, frutat, drithërat dhe bishtajoret. Prandaj, përfitoni nga stina e fiqve, bishtajave, bizeleve, lakrave të Brukselit, karotave dhe perimeve të tjera fibroze.

Përtypni mirë çdo kafshatë

Duke përtypur, ju tretni ushqimin, gjë që e bën më të lehtë tretjen dhe i dërgon trurit një sinjal se jeni të ngopur, gjë që do t’ju pengojë të hani tepër.

Përtypja e një kafshimi përfshin dy aktivitete – vetë përtypjen, por edhe frymëmarrjen paralele.

Një nga rregullat bazë është të përtypni mirë, të përtypni për një kohë të gjatë dhe të merrni frymë, natyrisht, me hundë.

Duke futur një sasi të mjaftueshme oksigjeni, ne promovojmë përthithjen e mëtejshme të ushqimit në trup.

Përtypja në vetvete është një proces. Ndër të tjera, procesi me të cilin ushqimi grihet imët sepse në sekuencën e mëtejshme, ushqimi që kalon nëpër trup nuk ka mundësi të hasë në dhëmbë.

Copëtimi i ushqimit është i rëndësishëm, sepse do të shmangë sekretimin e një sasie shtesë të acidit dhe enzimave në stomak me qëllim të prishjes së copave të mëdha të kafshatës, duke parandaluar kështu dëmtimet në mukozën e stomakut dhe muret e stomakut.

Kushtojini vëmendje kësaj kur pini ujë

Gjysmë ore para dhe një orë pas vaktit, rekomandohet të mos pini ujë nëse dëshironi të përshpejtoni metabolizmin. Uji hollon lëngjet tretëse, për shkak të të cilave tretja do të jetë më e ngadalshme. Uji i ngrohtë përshpejton punën e zorrëve dhe lehtëson kapsllëkun.

Pirja e një gote me ujë të ngrohtë me stomakun bosh çdo mëngjes përmirëson funksionin e zorrëve dhe zvogëlon shpeshtësinë e problemeve të stomakut si fryrja, era dhe kapsllëku. Një numër i madh studimesh kanë treguar se pirja e ujit të ngrohtë në mëngjes përshpejton tretjen.

Kujdes çfarë hani para gjumit

Mos hani të paktën tri orë para se të shkoni në shtrat. Lëreni stomakun të pushojë me pjesën tjetër të trupit. Përveç kësaj, ushqimi i rëndë në mbrëmje do të dëmtojë edhe gjumin.

Ushqimet që nuk duhet t’i hani kurrë para gjumit janë makaronat, ushqimet e shpejta, ëmbëlsirat dhe madje edhe perimet. Përkatësisht, perimet si qepa dhe brokoli përmbajnë përqindje të lartë të fibrave të patretshme, të cilat do t’ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Përndryshe kjo është një veçori pozitive nëse jeni në dietë dhe dëshironi të jeni të ngopur pjesën më të madhe të ditës duke konsumuar pak kalori, por preferoni të mos e hani në mbrëmje kur trupi përgatitet për pushim.

Aktiviteti fizik i moderuar është më i miri pas një vakti

Pas një vakti, është mirë të bëni një shëtitje ose të zgjidhni ndonjë aktivitet tjetër fizik të moderuar.

Ushtrimet e gjata dhe intensive duhet të shmangen, sepse në këtë mënyrë ju mund të ridrejtoni energjinë e nevojshme për procesin e tretjes. Përkatësisht, aktivitete të tilla si vrapimi ose noti ndërhyjnë në sistemin tretës, i cili thith lëndët ushqyese nga ushqimi i gëlltitur. Prandaj, rekomandohet shtyrja e ushtrimeve ose aktiviteteve fizike më intensive për të paktën dy orë pas vaktit.

Hani një shumëllojshmëri ushqimesh

Nëse hani vazhdimisht të njëjtin ushqim, tretja do të ngadalësohet. Shmangni vetëm ushqimin e thatë. Mundohuni të përfshini sa më shumë ushqime të freskëta në dietën tuaj, veçanërisht frutat dhe perimet.

Frutat dhe perimet janë ushqime me kalori të ulët dhe përmbajnë shumë pak yndyrë – me përjashtim të avokados, kokosit dhe ullinjve.

Përpiquni të hani një porcion me perime me çdo vakt kryesor dhe lërini frutat të jenë një meze të lehtë. Duke vepruar kështu, zgjidhni fruta shumëngjyrëshe që kanë fitokemikale të ndryshme me efekte të ndryshme të dobishme në trup.