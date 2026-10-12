67 çiklistë mbledhin mbi 79 mijë paund për përfundimin e xhamisë së re në Angli

Një xhami e re në Dalton-in-Furness, në jug të Cumbria-s, në veriperëndim të Anglisë, pritet të hapet plotësisht në nëntor, pasi 67 çiklistë mblodhën më shumë se 79 mijë paund në një fushatë dyditore për sigurimin e fondeve të nevojshme për përfundimin e saj.
Fushata u mbështet nga grupet çikliste Slow Spokes dhe Spokes Sisters, me bazë në Preston. Gjatë pesë viteve të fundit, këto grupe kanë mbledhur gjithsej mbi 200 mijë paund për projektin e South Lakes Islamic Centre, ndërsa nisma e fundit siguroi një shumë shtesë prej më shumë se 79 mijë paundësh.
Fondet e mbledhura do të përdoren për përfundimin e punimeve të brendshme të xhamisë dhe shlyerjen e disa detyrimeve financiare afatshkurtra pa interes, të lidhura me projektin.
Xhamia synon t’u sigurojë myslimanëve të jugut të Cumbria-s një hapësirë të përhershme për falje dhe veprimtari fetare. Deri më tani, besimtarët e zonës janë mbështetur kryesisht në salla komunitare dhe salla konferencash për organizimin e faljeve dhe takimeve fetare. Mes myslimanëve që jetojnë dhe punojnë në rajon ka edhe punonjës të sektorit të shëndetësisë.
Përveç shërbimit ndaj komunitetit mysliman, qendra synon të jetë e hapur edhe për banorët e tjerë të zonës, duke krijuar mundësi për takime dhe ndërveprim mes pjesëtarëve të komunitetit lokal.
Një pjesë e ambienteve të qendrës u hapën për besimtarët në shkurt të vitit 2026, gjatë muajit të Ramazanit. Hapja e plotë e objektit pritet të përmbyllë këtë fazë të projektit dhe t’i japë komunitetit mysliman të zonës një vend të përhershëm për ushtrimin e besimit.
/islamgjakova