7 llojet e dhimbjeve fizike që lidhen drejtpërdrejt me emocionet tuaja

Kur ju ndiheni emocionalisht të qëndrueshëm, të fortë dhe të sigurt, edhe trupi do të pasqyrojë këtë gjendje të shëndetit. Në të kundërt, në periudha të errëta të jetës mund të vinë re shenja lodhje, apo dhimbje stomaku. Është e qartë, për mirë apo për keq mendja ndikon në trupin tuaj.

Shumë dhimbje fizike mund të jetë reflektim i një sëmundjeje psikologjike.

Çfarë është dhimbja psikosomatike?

Dhimbja psikosomatike është një çrregullim që karakterizohet nga simptoma fizike, episodike ose kronike të cilat nuk kanë shpjegim të dukshëm mjekësor.

7 Çrregullimet Psikosomatike:

Këto simptoma mund të konsiderohen psikosomatike vetëm në mungesë të shkaqeve mjekësore të dukshme. Për shembull, është normale të kesh tension të muskujve pas një stërvitje, por është fare e zakonshme nëse jeni në pushim dhe jenë plotësisht të shëndetshëm! Kur asnjë kusht patofiziologjik nuk mund të shpjegojë një nga këto simptoma, çelësi është ai psikosomatik. Le të shohim se cilat janë dhimbjet më të shpeshta fizike të shkaktuar nga emocionet.

Dhimbje koke

Dhimbje barku,

Kapsllëk

Inflamacionet e lëkurës ( herpes, ekzemë, dermatit atopik …)

Dhimbje menstruale

Dhimbje shpine

Djegia e stomakut

Mendja dhe trupi punojnë në një mënyrë dualiste; shqetësimet mendore, konfliktet e pazgjidhura dhe nevojat e pashprehura mund të shkaktojnë sëmundje fizike. Për fat të mirë e kundërta është gjithashtu e vërtetë, ne mund të përdorim mendjen tonë për të lehtësuar sëmundjen fizike.

Dhimbje koke psikosomatike

Në pamjen psikosomatike, dhimbja e kokës mund të tregojë nevojën për të lënë më shumë hapësirë për paqe. Brengat në mënyrë të pandërgjegjshme krijojnë ankth dhe stres. Këto emocione rrisin tensionin e muskujve kryesisht në zonën e qafës së mitrës, duke shkaktuar dhimbje koke.

Dhimbje barku dhe dhimbje abdominale

Sfera emocionale ndikon fort në traktin gastrointestinal dhe organet shoqëruese. Një çrregullim ankthi kronik mund të shkaktojë sindromin e zorrëve nervoze dhe depresioni i përzier me ankth mund të shkaktojë shumë çrregullime abdominale, duke përfshirë ulçerën.

Inflamacionet e lëkurës

Nga pikëpamja psikosomatike, lëkura simbolikisht përfaqëson kufirin ndërmjet vetes dhe të tjerëve. Kur lëkura irritohet, kjo mund të zbulojë se kufijtë tuaj nuk janë të qartë.

Si të shmangim çrregullimet psikosomatike?

Vetëndërgjegjësimi është aleati më i mirë i mirëqenies psiko-fizike. Ju do të jeni në gjendje të merrni kontakt me vetveten, do të jeni në gjendje të kuptoni nevojat tuaja reale dhe të jetoni sipas mirëqenies tuaj.

Ndjenja e të qenit mirë me veten, aftësia për të ndërtuar marrëdhënie të mira dhe për të zgjedhur njerëzit me të cilët ndihesh mirë, është një shenjë e një mendjeje të shëndetshme. Vështirësitë në marrjen e vendimeve, pranimi i një gabimi ose humbjeje, reagimet e zemëruara, ankthet … janë tregues i mospërputhjeve.