7 mënyra efektive për të forcuar shëndetin e zemrës në dimër

Muajt e ftohtë rrisin rrezikun e sulmit në zemër ose infarktit të miokardit dhe mund të shkaktojnë vdekje të papritur kardiake. Prandaj, marrja e masave paraprake si monitorimi i presionit të gjakut, investimi në rroba të ngrohta, qëndrimi në ambiente të mbyllura dhe një dietë e ekuilibruar për të menaxhuar stresin është thelbësore.

Mbani nën kontroll presionin tuaj të gjakut

Gjatë muajve të dimrit, një faktor i rëndësishëm rreziku për sëmundjet e zemrës është presioni i lartë i gjakut. Prandaj, vendosja e një rutine monitorimi pasi zbulimi i hershëm i çdo problemi shëndetësor lejon ndërhyrjen në kohë. Mund të përdoren pajisje si një monitor aneroid, orë inteligjente me monitor BP dhe monitorë dixhitalë.

Respektimi i mjekimit

Rreziku i infeksionit rritet në dimër. Pra, këshillohet që të merrni vaksina kundër pneumonisë dhe gripit për t’u mbrojtur nga infeksionet e gjoksit. Për më tepër, ruajtja e shëndetit të zemrës, veçanërisht për individët me sëmundje të zemrës, përfshin prioritizimin e pajtueshmërisë së duhur me medikamentet kardiake.

Vishni rroba të ngrohta

Mbajtja e trupit tuaj të ngrohtë gjatë gjithë sezonit është mjaft thelbësore. Prandaj, investimi në rroba të ngrohta si xhaketa, kapele, çizme dhe doreza mund t’ju ndihmojë të kapni nxehtësinë dhe t’ju mbajë ngrohtë. Gjithashtu zvogëlon mundësinë e kapjes së infeksioneve, gjë që zvogëlon rrezikun e problemeve të zemrës.

Qëndroni aktiv në ambiente të mbyllura

Për shkak të kushteve të vështira të motit, ushtrimet në natyrë bëhen sfiduese. Por në muajt e dimrit, aktiviteti fizik dhe ushtrimet e rregullta janë vendimtare për të përmirësuar shëndetin e zemrës.

Përvetësoni ushqimin e shëndetshëm për zemrën

Është joshëse të kënaqesh me vakte të pasura dhe me kalori. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani një ekuilibër dhe të përqendroheni në një dietë të shëndetshme për zemrën. Përfshini fruta, perime, proteina pa yndyrë dhe drithëra, të cilat janë të pasura me lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin kardiovaskular dhe ndihmojnë në kontrollin e niveleve të kolesterolit. Njerëzit gjithashtu duhet të jenë të vetëdijshëm për marrjen e kripës, pasi kripa e tepërt mund të çojë në hipertension.

Qëndroni të hidratuar

Qëndrimi i hidratuar është thelbësor për shëndetin e zemrës në mot të ftohtë. Pini pije të ngrohta si çajra bimor dhe supa për të qëndruar të ngrohtë. Do të ndihmojë në ruajtjen e vëllimit dhe viskozitetit të gjakut, duke mundësuar efikasitetin e pompimit të zemrës.

Menaxhoni stresin

Sezoni i dimrit mund të sjellë stresorë shtesë që mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e zemrës, duke kontribuar në presionin e lartë të gjakut dhe një rrezik në rritje të sëmundjeve të zemrës. Prandaj, kënaquni me teknikat e menaxhimit të stresit si ushtrimet e frymëmarrjes së thellë, meditimi ose joga në rutinën tuaj të përditshme për të promovuar mirëqenien e përgjithshme.