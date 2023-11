7 problemet shëndetësore që shkaktohen nga mungesa e një minerali të vetëm

Kalciumi është një mineral që trupi ynë e përdor për të stabilizuar presionin e gjakut dhe për të ndërtuar kockat dhe dhëmbët. Pjesa më e madhe e kalciumit në trupin tonë ruhet në eshtra dhe me kalimin e viteve kockat tona bëhen më pak të dendura.

Kjo do të thotë që secili prej nesh duhet të rrisë sasinë e kalciumit në dietë. Në përgjithësi, gratë duhet të fillojnë të rrisin nivelin e keetij minerali më herët se meshkujt për shkak të menopauzës.

Nivelet e ulëta të vitaminës D e bëjnë më të vështirë përthithjen e kalciumit, mivelet e larta të kaliumit bëjnë që trupat tanë të djegin kalcium më shpejt, transmeton living. Disa medikamente ndërhyjnë duke ulur nivelet e kalciumit, veçanërisht ato të marra për zëvendësimin e tiroides. Deficiti afatgjatë i kalciumit mund të ketë pasoja serioze.

Simptomat përfshijnë:

1) Dhimbje të muskujve

2) Ndjesi të ngjashme me shpimin e gjilpërave, mpirje, dridhje të muskujve, konfuzion, halucinacione etj

3) Luahatje humori

4) Probleme me gjumin. Kalciumi është i lidhur me ciklin e gjumit dhe nivelet tona të kalciumit rriten dhe bien ndërsa flenë. Studimet kanë gjetur se paaftësia për të fjetur lidhet me mungesën e kalciumit dhe se ciklet normale të gjumit mund të çekuilibrohen kur nivelet e kalciumit nuk janë normale. Kjo mund të jetë pjesërisht për shkak të rolit të kalciumit në krijimin e melatoninës, një hormon që na ndihmon të flemë.

5) Thonjtë e dobët dhe të brishtë. E njëjta gjë vlen edhe për flokët dhe lëkurën tuaj nëse ka pamje të zbehtë dhe pa jetë.

6) Dhimbje dhëmbi. Shumica dërrmuese e kalciumit në trupin tuaj ruhet në kockat dhe dhëmbët, kështuqë niveli i ulët i kalciumit lidhet me prishjen e dhëmbëve dhe dhimbjen e dhëmbëve.

7) Hipokalcemia neonatale. Kjo vlen vetëm për foshnjat dhe ndodh zakonisht në pak ditë pas lindjes.